Bullismo e reati contro le diversità, la Polizia ne parla alla De Gasperi

Un incontro a cura della Polizia di Stato e aperto alla cittadinanza sul bullismo e sui reati contro le diversità. Si terrà il prossimo 29 novembre, dalle 9 alle 12, nell'auditorium dell'istituto De Gasperi.

Interverranno il segretario provinciale Siap,Vito Ventrella, e l'avvocato Tiziana Tandoi.

«Alla luce dei tristi recenti accadimenti di cronaca e alle nuove disposizioni normative - spiega la dirigente del comprensivo Tattoli-De Gasperi, Maria Rosaria De Simone - abbiamo ritenuto opportuno contribuire utilmente al dibattito in corso dedicando una apposita giornata di studio prospettico sull’inquietante fenomeno d’attualità del bullismo, e per riflettere sulle strategie da adottare per contrastarne il dilagare».

Il seminario rientra tra le iniziative della Settimana della disabilità che si terrà dal 25 novembre al 3 dicembre, in nome dell’inclusione e dell’equità.

«Perché la società "Non lasci nessuno indietro", si faccia resiliente, abbatta i muri degli stereotipi e dei pregiudizi, purtroppo spesso "mere economie della mente che diventano avarizia del cuore" (A.Maccarone, UniMacerata)».