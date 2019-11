Stop al secco nei centri di raccolta, ecco i chiarimenti dell'Asipu

Arriva a stretto giro la risposta dell'Asipu - firmata da ufficio di presidenza e direzione - alla lettera aperta di un cittadino pubblicata questa mattina su CoratoLive.it in merito al divieto di conferire il secco residuo nei centri comunali di raccolta rifiuti di via Mangilli e via Castel del Monte a partire dal 1° dicembre.

«L’incremento delle quantità di secco residuo, con i conseguenti maggiori oneri a carico di tutti gli utenti paganti, ci ha imposto di adottare un sistema di gestione controllato» afferma l'azienda che poi offre alcune precisazioni sull'argomento: «presso i centri comunali di raccolta tutti gli utenti possono conferire tutte le frazioni differenziate, a meno del secco residuo. Le utenze ubicate fuori perimetro di raccolta, previo accreditamento presso gli uffici ASIPU, potranno beneficiare di un servizio pubblico di raccolta del secco residuo, potendo accedere liberamente ai centri di raccolta per tutte le frazioni differenziate. Al fine di valutare al meglio le esigenze degli utenti ubicati fuori perimetro di raccolta sarà distribuito un questionario per rilevare alcuni elementi essenziali del servizio (fasce orarie, giorni, ecc.)».

La risposta dell'Asipu.

«Gentilissimo dottor Piccarreta, riteniamo indispensabile fornire alcuni chiarimenti e delucidazioni.

In primis è doveroso evidenziare che ASIPU è tenuta ad operare e opera nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e della relativa pianificazione e regolamentazione in materia. Ciò detto i centri comunali di raccolta sono concepiti dal legislatore come sistemi complementari e ausiliari per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, a meno dei rifiuti indifferenziati.

Nell’ambito dell’organizzazione del servizio pubblico, ASIPU raccoglie il secco residuo giornalmente (costituito dai tessili sanitari, ovvero i pannolini). Tuttavia tale organizzazione, che viene svolta mediante il sistema satellite-centralina, riguarda e può riguardare esclusivamente l’organizzazione interna di ASIPU e non può essere estesa ai cittadini. Come correttamente è stato scritto, finora abbiamo tollerato conferimenti “sporadici”, ma quando essi si sono incrementati a dismisura e sono divenuti occasione per disfarsi dei rifiuti anche indifferenziati, abbiamo dovuto porre un freno sia per ragioni normative che per le ragioni ulteriori che andremo a esplicitare. Si sappia sin d’ora che da gennaio a ottobre il secco residuo prodotto si è incrementato di oltre 250 tonnellate.

Per ovvie ragioni di sintesi nella comunicazione abbiamo omesso tutti i riferimenti normativi dai quali si può facilmente desumere quanto sosteniamo. È comunque questa un’occasione per puntualizzare che per pianificazione regionale e di ambito, la raccolta differenziata porta a porta resta il sistema primario di raccolta. Altre modalità, ripetiamo, svolgono funzione complementare. Noi gestori siamo esecutori di quanto la regione pianifica.

Tornando al messaggio diffuso, crediamo di aver fornito corrette informazioni:

Stop ai conferimenti presso i centri comunali di raccolta . Il sistema di raccolta domiciliare in porta a porta resta ovviamente attivo come sempre. Per coloro che si trovano in zone non servite dal sistema porta a porta sono stati pianificati sistemi alternativi e, soprattutto, di gestione dei conferimenti al fine di porre in essere azioni di contenimento.

. Il sistema di raccolta domiciliare in porta a porta resta ovviamente attivo come sempre. Per coloro che si trovano in zone non servite dal sistema porta a porta sono stati pianificati sistemi alternativi e, soprattutto, di gestione dei conferimenti al fine di porre in essere azioni di contenimento. Le esigenze degli utenti saranno prese in considerazione. Dunque l’attenzione è riservata a coloro che manifestano esigenze di servizio che troveranno risposta adeguata.

Non si è affermato che non si raccoglierà il secco residuo nelle modalità esistenti, tant’è che, come detto, è già pianificato un servizio dedicato per le utenze che si trovano fuori dal perimetro di servizio. Ripetiamo, l’incremento delle quantità di secco residuo, con i conseguenti maggiori oneri a carico di tutti gli utenti paganti, ci ha imposto di adottare un sistema di gestione controllato.

La missiva diffusa ci consente comunque di anticipare quanto avremmo comunicato nella settimana a venire.

Ecco le puntualizzazioni relative all’argomento:

Presso i centri comunali di raccolta tutti gli utenti possono conferire tutte le frazioni differenziate, a meno del secco residuo.

Le utenze ubicate fuori perimetro di raccolta, previo accreditamento presso gli uffici ASIPU, potranno beneficiare di un servizio pubblico di raccolta del secco residuo, potendo accedere liberamente ai centri di raccolta per tutte le frazioni differenziate.

Al fine di valutare al meglio le esigenze degli utenti ubicati fuori perimetro di raccolta sarà distribuito un questionario per rilevare alcuni elementi essenziali del servizio (fasce orarie, giorni, ecc.).

È doveroso, sotto il profilo istituzionale, evidenziare che qualunque questione che riguardi i giusti diritti dei cittadini e una politica “rifiuti zero” ci troverà consenzienti. Ma azioni che possano favorire un incremento della produzione di rifiuti o del secco residuo ci troverà sempre pronti ad adottare soluzioni di contenimento. Chi opera nel nostro settore sa bene che solo in tempi recenti il sistema impiantistico regionale inizia a respirare per quanto riguarda gli impianti di trattamento del secco residuo e questo è stato possibile perché tanti comuni come i nostri hanno avviato la raccolta porta a porta.

Vorrà condividere con noi l’esperienza diretta maturata e verificata con la quale si dimostra che, con un’attenta selezione, il secco residuo prodotto settimanalmente nelle nostre case ha il volume e il peso di un pallone da calcio! Parliamo quindi di quantità limitate e di una frazione merceologica che, con un’attenta selezione, non emana cattivi odori.

Riguardo poi allo “spettacolo indecente delle buste davanti ai portoni” i cittadini ben sanno bene come la modalità di conferimento regolamentare è rappresentata dall’esposizione del mastello antirandagismo. ASIPU ha distribuito e continua a distribuire mastelli agli utenti. Tuttavia noi siamo gestori del servizio e siamo tenuti a prelevare sempre e comunque i rifiuti. Per tale situazione è necessario programmare una massiccia azione di controllo congiuntamente alla Polizia Locale con uno sforzo organizzativo non di poco conto. In tal senso ci trova concordi, ma la raccolta porta a porta resta il sistema primario.

Concludiamo evidenziando che la città di Corato si distingue sempre in positivo, grazie ai suoi cittadini, giacché i risultati della raccolta differenziata sono di eccellenza a livello regionale. Tuttavia va anche precisato che alcuni standard di servizio sono anche elevati, con i relativi costi a carico di tutti. Si valuti, ad esempio, che la carta dei servizi regionali prevede l’apertura dei centri di raccolta per 30 ore settimanali (minimo). Ebbene, nel nostro comune ne abbiamo due che garantiscono oltre 70 ore di apertura settimanale ciascuno. Comprenderà bene, e comprenderanno altrettanto bene tutti i cittadini, che i relativi costi si incrementano notevolmente. Anche in tal senso sono previste azioni di valutazione delle fasce orarie di apertura in relazione ai livelli di frequentazione al fine di razionalizzare i relativi costi.

Infine ci sia consentito un accenno alla frase, oramai ricorrente, “paghiamo la TARI”. Ebbene come qualsiasi altro rapporto tra cittadino e utente, vi sono i diritti sacrosanti e richieste di servizi che non sono sostenibili. La richiesta di raccogliere il secco residuo presso i centri di raccolta si configura come non sostenibile. La richiesta di soddisfare le esigenze delle case di campagna o di altri utenze particolari troverà invece da parte nostra la massima attenzione.

In ogni caso, sempre disponibili al confronto e alla discussione, ovvero come il Commissario Straordinario, d.ssa Schettini, vorrà disporre».