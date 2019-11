Niente più secco residuo nei centri di raccolta, lettera aperta di un cittadino all'Asipu

Com'è noto, dal 1° dicembre non sarà più possibile conferire il secco residuo nei centri comunali di raccolta rifiuti di via Mangilli e via Castel del Monte.



La decisione, comunicata nei giorni scorsi dall'Asipu, sta suscitando un grande dibattito in città. Sul tema interviene anche una lettera aperta indirizzata da un nostro lettore sia al commissario prefettizio, Paola Maria Bianca Schettini, che alla nostra redazione.

Nella missiva viene contestata la decisione dell'azienda e si invita il Comune «a indire un incontro-confronto presso la sala consiliare del Palazzo di Città fra gli organi dirigenziali dell’Asipu e la cittadinanza».

Di seguito la lettera integrale.

«Sono Luciano Piccarreta, cittadino di Corato da sempre, leggo con rammarico una comunicazione pubblicata da CoratoLive.it dettata dall’Asipu: “Abbiamo tollerato sinora conferimenti sporadici. Ma il sempre maggiore ricorso al conferimento del secco, al fine di disfarsi dei rifiuti anche in assenza di una corretta selezione, ci impone di attuare restrizioni. Dal 1° dicembre non sarà più possibile conferire il secco residuo nei centri comunali di raccolta rifiuti di via Mangilli e di via Castel del Monte”.

Il sottoscritto, insieme con migliaia di cittadini di Corato, durante il periodo estivo conferisce i rifiuti differenziati, dal vetro, plastica, umido, materiale elettrico, secco, etc. separati con civiltà e sensibilità presso il centro raccolta di via Castel del Monte. Centro raccolta privo di asfalto con parcheggio delle auto su terra battuta, con polvere sollevata dal traffico delle macchine e fango quando piove.

Finita l’estate col rientro dalle case di campagna, migliaia di coratini, con senso civico e sensibilità, conferiscono i rifiuti preventivamente differenziati al Centro raccolta di Via Mangilli. Questa scelta di conferimento è dovuto allo spettacolo indecente delle buste davanti ai portoni e cani randagi che rompono le buste per cercare avanzi alimentari. Situazione già fatta presente all’Ufficio Direzionale dell’Asipu.

Non capisco nel comunicato Asipu: “abbiamo tollerato sinora conferimenti sporadici”. La cittadinanza civile di Corato non può e non deve accettare questa decisione unilaterale dell’Asipu. Ogni cittadino di Corato, ogni famiglia, ogni attività commerciale e artigianale paga la Tari (tassa sui rifiuti) affinché possa avere un servizio di qualità corrispondente alle tasse che si pagano.

Invito cortesemente il Commissario Prefettizio di Corato, dott.ssa Paola Bianca Maria Schettini a indire un incontro-confronto presso la sala consiliare del Palazzo di Città fra gli organi dirigenziali dell’Asipu e la cittadinanza e le associazioni ambientaliste, affinché si possa discutere su questa scelta dell’Asipu penalizzante per i cittadini».