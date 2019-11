Una special edition della pasta di filiera 100% Puglia prodotta dal Pastificio Granoro è stata presentata quest’oggi nella sala stampa dello stadio San Nicola di Bari. Un pack speciale che evoca i colori biancorossi e il “galletto” della formazione barese. Marina Mastromauro: «produrremo la nostra pasta Granoro “Dedicato” vestendola con i colori della SSC Bari, legando in un immaginario filo conduttore tutto pugliese, il grano, la pasta, e la passione per il calcio, lo sport più amato nella Città di Bari».



La pasta di filiera 100% Puglia sposa la passione calcistica della Città di Bari, una delle piazze storiche della Puglia sportiva. Con questo spirito nasce la “Pasta del Bari”, un packaging della linea Granoro Dedicato, pasta 100% Puglia prodotta dal Pastificio Granoro, in edizione speciale con i colori della Ssc Bari.

Il packaging, presentato quest’oggi presso la Sala Stampa dello Stadio San Nicola, evoca i colori biancorossi e propone in evidenza sul fronte della confezione e sul retro il nuovo logo della SSC Bari Calcio rappresentato dal “galletto”, iconografia storica della squadra barese. La stampa è realizzata con finitura opaca, mentre restano in evidenza e brillanti i loghi del Bari e del Pastificio Granoro.

Il pack evidenzia i colori biancorossi, con l’intento di rivolgersi prevalentemente ai suoi tifosi, ma l’auspicio resta quello di coinvolgere tutti gli appassionati di sport invitandoli ad assaggiare un prodotto unico, la pasta “Granoro Dedicato”, ottenuta esclusivamente dalla macinazione del miglior grano di Puglia, frutto di un accordo di filiera tra l’azienda Granoro e gli agricoltori pugliesi nato nel 2012.

«Questa iniziativa - ha spiegato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato del Pastificio Granoro - nasce a supporto di una più ampia attività di marketing che coinvolge già Granoro a fianco della Ssc Bari in qualità di top sponsor e la vedrà protagonista per le prossime due stagioni sportive. Produrremo la nostra pasta Granoro “Dedicato” vestendola con i colori della Ssc Bari, legando in un immaginario filo conduttore tutto pugliese, il grano, la pasta, e la passione per il calcio, lo sport più amato nella Città di Bari».

La “Pasta del Bari” sarà da subito distribuita, oltre che all’interno degli Store della Ssc Bari presenti nello Stadio San Nicola e nella Città di Bari, anche nei migliori negozi di gastronomia del territorio.

«Sono felice di presentare un nuovo tassello della partnership che ci lega a Granoro - ha commentato il Presidente della Ssc Bari Luigi De Laurentiis - una delle grandi eccellenze di questo territorio, da quest’anno entrata a far parte della grande famiglia biancorossa. Granoro e Ssc Bari condividono gli stessi valori. L’idea della pasta ufficiale nasce dalla comune convinzione che oggi più che mai, avere un corretto stile di vita e una alimentazione sana è di fondamentale importanza, nello sport come nella vita quotidiana. Riuscire a entrare nelle case dei tifosi con uno degli alimenti caratterizzanti della dieta mediterranea, prodotto con grani tutti pugliesi, credo possa essere un ottimo modo per trasmettere questo tipo di messaggio che sono certo, nel corso di questa partnership, riusciremo a valorizzare al meglio».

Il Pastificio Granoro fondato nel 1967 da Attilio Mastromauro e oggi sotto la guida di Marina e Daniela Mastromauro, è una realtà che da sempre ha fatto della qualità, della propria produzione e del sostegno al sociale e allo sport la propria scelta etica. Produce 150 formati di pasta che esporta con altri prodotti di qualità in 180 Paesi nel mondo. Nel 2012 ha promosso uno dei più importanti progetti di filiera per la valorizzazione e la sostenibilità del grano duro di alta qualità per la produzione di pasta 100% Puglia. Il progetto Granoro “Dedicato” oggi aggrega più di 250 aziende cerealicole, due aziende di stoccaggio e un molino, tutti rigorosamente situati in Puglia. La Linea Dedicato, Pasta, Condimenti e Legumi è il frutto di un lungo lavoro, un percorso fatto di persone, che condividono idee, visioni, e che lavorano per un obbiettivo comune: valorizzare l’agricoltura Pugliese nota da sempre per l’alta qualità del suo grano, dei pomodori, dell’olio e dei legumi.

Gli sforzi nel ricercare nuove tecnologie produttive, non hanno mai perso di vista il principio cardine di tutta la produzione aziendale: offrire al consumatore prodotti di qualità coltivati in Italia e in Puglia per una alimentazione sana e tracciata dal campo alla tavola.