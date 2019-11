Eccellenze dell’impresa italiana, la Itel premiata alla Camera dei deputati

La Itel Telecomunicazioni è stata insignita del riconoscimento “Apulia best Company 2019” quale eccellenza pugliese, per essersi distinta come esempio di innovazione tecnologica fra le aziende italiane, nell’ambito dell’evento “Industria 4.0, tra Innovazione e Tecnologia Digitale”.



La ceriomonia si è svolta ieri mattina a Roma presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Viceministro allo Sviluppo Economico, On. Stefano Buffagni, e dei parlamentari pugliesi Galizia, Nitti e Scagliusi.



Durante l’evento, in cui è stata presentata la nuova edizione di MECSPE, la prima manifestazione italiana annuale del manifatturiero 4.0 che quest’anno si terrà a Bari dal 28 al 30 novembre, sono state premiate quelle eccellenze del comparto industriale pugliese in cui innovazione e tecnologia costituiscono elementi di crescita fondamentali e che in tal senso si sono distinte.

A ritirare il premio per la ITEL Telecomunicazioni, il presidente Leonardo Diaferia, accompagnato dai due figli, Michele Diaferia, Amministratore Delegato, ed Ettore Diaferia, consigliere CDA.