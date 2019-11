"Codice Rosso", oggi un convegno. Piarulli (M5S): «Risposta importante alla violenza sulle donne»

"La violenza domestica e di genere, la tragedia di un femminicidio ogni 36 ore sono un'autentica emergenza. Governo e Parlamento sono in prima linea: abbiamo approvato la legge Codice Rosso che ha già dato risultati importanti e stiamo lavorando ad altre iniziative legislative. Ma vogliamo anche confrontarci con tutte le parti coinvolte per proporre all'Italia le migliori soluzioni. Anche a questo serve il convegno dal titolo “Codice Rosso" che ho promosso per domani a Trani di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati".

Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Bruna Piarulli, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Il convegno si terrà oggi dalle 14.30 nella sala conferenza degli Istituti Penali di Trani. Interverranno: il sottosegretario al Ministero della Giustizia Vittorio Ferraresi; il direttore del Carcere di Trani Giuseppe Altomare; il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani Tullio Bertolino; il presidente del Tribunale di Trani Antonio de Luce; il procuratore Capo di Trani Antonino Di Maio; la senatrice Cinzia Leone, vice presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio; Giuseppe Losappio. professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bari; il responsabile della REMS di Spinazzola Antonio Lattanzio.