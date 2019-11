Poesia e musica "per l'altra metà del cielo"

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sabato 24 novembre alle 18 nell'auditorium del liceo artistico, la Pro loco "Quadratum" insieme al Movimento "Vivere In" e in collaborazione con il liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", organizza la quarta edizione di "Per l'altra metà del cielo".

«L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - si consolida nel tempo grazie al valore non semplicemente simbolico ma sociale assunto dalle partecipate precedenti edizioni e soprattutto grazie al coinvolgimento della cittadinanza, in particolare la componente giovanile e studentesca. "Per l'altra metà del cielo" quindi si conferma un'iniziativa di riscatto dal male, dalla violenza, di sensibilizzazione alla Bellezza. Ed è proprio partendo da questo ineffabile stato che si è scelto il tema su cui ruoterà la serata "La donna immagine immortale della Bellezza"».

Introduce la serata il dirigente scolastico del liceo artistico, Savino Gallo. Presenta il presidente della Pro loco, Gerardo Strippoli.

Intervengono: Franco Leone - La donna nell'arte e nella poesia. Per la sezione poetica: Gerardo Strippoli, Monica Tommasicchio, Sabino Zaza. Sequenze musicali a cura di Luigi Quercia, pianoforte; Riccarda Ziccolella, arpa; Maria Giulia Campanile, chitarra; Ylenia Povia, voce.

In estemporanea le artiste Maria Luisa Cialdella e Sara Rutigliano. Le letture durante la serata sono a cura del Movimento "Vivere In".