Dal 1° dicembre non sarà più possibile conferire il secco residuo nei centri comunali di raccolta rifiuti di via Mangilli e via Castel del Monte. Lo rende noto l'Asipu in una nota.

«I centri comunali di raccolta sono concepiti per potenziare la raccolta differenziata. Pertanto presso gli stessi centri comunali di raccolta non può essere conferito, di norma, il secco residuo prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche. L’eventuale raccolta che l’azienda attiva è riservata esclusivamente ai mezzi satellite dell’azienda.

Questa società ha tollerato sinora conferimenti sporadici come se fossero eseguiti su area pubblica. Tuttavia, il sempre maggiore ricorso al conferimento del secco residuo al fine di disfarsi dei rifiuti anche in assenza di una corretta selezione, ci impone di adottare restrizioni ai conferimenti, osservando pedissequamente la norma.

Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre prossimo, il secco residuo non sarà più ricevuto presso gli stessi centri. Eventuali esigenze dei singoli utenti potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'azienda».

L'Asipu fornisce indicazioni anche su come conferire gli sfalci di potatura.

«Quando non riutilizzati direttamente nel terreno - fa sapere l'azienda - gli sfalci di potatura vanno conferiti presso i centri comunali di raccolta. Pertanto, ove esposti al civico, non saranno ritirati in quanto non inclusi nel servizio di raccolta porta a porta. Si precisa che gli stessi non vanno conferiti insieme all’umido in quanto destinati a diverso trattamento».