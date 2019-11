Un leccio al “Cifarelli”, il circolo Laudato Si' celebra la giornata nazionale dell'albero

È il 21 novembre il giorno scelto per celebrare la Giornata Nazionale dell'Albero, istituita dal Ministero dell'ambiente. Per questo, giovedì prossimo, il Circolo Laudato Si' provvederà a piantare un leccio nel giardino della scuola primaria “Cifarelli”.



La giornata è pensata come occasione per ricordare la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente. Ad occuparsi della messa a dimora dell’albero saranno gli alunni dell’istituto tecnico agrario “Lotti – Umberto I” di Andria. A tutte le classi del plesso scolastico sarà distribuita una copia della locandina “Il decalogo per la cura del Creato di Papa Francesco”. Gli alunni delle classi seconde potranno ascoltare il racconto “San Francesco e il Leccio” letto dai volontari del Circolo. Interverrà il vicario zonale don Peppino Lobascio.

L’iniziativa prende ispirazione da un pensiero di San Francesco d’Assisi: “cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. È stato scelto il leccio poiché piantato nei Giardini Vaticani, nel giorno della festa di San Francesco, dal Papa e da due rappresentanti indigeni, per chiudere il periodo del Tempo del Creato e dare inizio al Sinodo dei vescovi per la regione Panamazzonica.