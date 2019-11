Don Riccardo Agresti presenta il progetto "Senza Sbarre" nella chiesa di San Domenico

Nell'ambito della ricorrenza dei quarant'anni di sacerdozio di don Gino Tarantini, domani alle 19 la chiesa di San Domenico ospiterà don Riccardo Agresti, parroco della chiesa di San Luigi a Castel del Monte.



Don Riccardo celebrerà prima la santa messa con don Gino, poi presenterà il progetto diocesano andriese "Senza sbarre", creato e attuato dall'associazione "Amici di San Vittore Onlus".

L'iniziativa mira ad attuare l'esecuzione della misura alternativa al carcere, prevista dalla legge, e ha come obbiettivo la creazione di una realtà di accoglienza residenziale e semi-residenziale nell'agro di Andria, rivolta a persone in stato di detenzione e/o sottoposte a provvedimento di custodia attenuata; ex detenuti e/o persone il cui percorso carcerario, oltre ad avergli segnato la vita per sempre, gli ha precluso ogni possibilità di rientro e di integrazione sociale.



Saranno presenti anche alcuni partecipanti al progetto stesso. Durante la presentazione, introdotta dal don Gino Tarantini, don Riccardo risponderà alle domande del giornalista Franco Tempesta.

Si potrà dare un contributo acquistando la pasta o taralli "A mano Libera" prodotti nella masseria San Vittore.