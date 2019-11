CoratoLive.it confermata nel direttivo dell’Anso, l’associazione nazionale stampa online

Tre conferme e due novità per il direttivo di ANSO. Domenica 10 novembre a Varese, l’assemblea dell’Associazione Nazionale della Stampa Online ha rinnovato il gruppo di editori che la guideranno per i prossimi tre anni. Alla guida della realtà espressione di un centinaio di testate locali digitali è stato confermato Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente della Varese web srl. Con lui sono stati confermati il suo vice Matteo Rainisio, ceo di Edinet e Vincenzo Cifarelli, fondatore di Netnews, il gruppo che edita CoratoLive.it. Due new entry con Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24, la testata online più seguita in Sicilia Occidentale e Riccardo Di Nardo, amministratore unico della società editoriale Informa srl.

«Il giornalismo digitale locale - commenta il presidente Marco Giovannelli - gode di buona salute e la nostra associazione sta vivendo un periodo positivo con sempre maggiori adesioni. Veniamo da tre anni di grande attivismo e lavoro. Prima la nuova legge sull’editoria che per la prima volta ha inserito i quotidiani online nei prodotti editoriali, poi il lancio dell’osservatorio delle testate digitali grazie all’impegno di AgCom, la nostra presenza all’apertura degli Stati generali. Per finire una battaglia all’interno delle istituzioni europee sulla legge che riguarda il copyright. La nostra associazione ha preso una posizione fortemente critica perché riteniamo che la questione centrale per le nostre realtà editoriali non sia avere un fronte che combatta contro i giganti del digitale».



Le testate aderenti ad ANSO, che sta per compiere 16 anni, coprono tutto il territorio nazionale da Aosta a Trapani, passando per la Sardegna con un giornale storico che si accinge a compiere 20 anni, e via via una presenza in quasi tutte le regioni. Con sede a Milano, l’associazione svolge un importante lavoro di rappresentanza delle istanze delle piccole testate digitali. Servizi legali, di consulenza del lavoro, analisi del mercato, gestione delle problematiche con Facebook e Google. ANSO ha poi una serie di convenzioni e un rapporto privilegiato con un network pubblicitario a cui aderiscono tanti soci.



Il lavoro più importante è il networking che permette ai soci di avere una relazione stretta tra loro potendo contare sulla sinergia che la rete permette. Negli ultimi mesi è iniziata una partnership con Google che ha inserito l’associazione all’interno del programma GNI, Google News Initiative. Questo ha permesso di sviluppare due nuovi progetti: ALocal, una sorta di agenzia stampa interna che consente alle testate di conoscere in tempo reale le notizie del proprio territorio che sono state trattate in altre zone del Paese. Inoltre il sistema permetterà di velocizzare la possibilità di gestire le relazioni con le testate giornalistiche nazionali interessate ad avere materiali multimediali prodotti dai giornali locali aderenti ad ANSO. Il secondo progetto, di quality journalism sarà dedicato ai piccoli borghi in Italia. Un progetto giornalistico che racconterà con strumenti avanzati storie, numeri, dinamiche sociali ed economiche dei luoghi meno noti.



Il rinnovo del direttivo arriva dopo un triennio in cui l’associazione ha avuto una presenza costante su tutti i tavoli istituzionali, ma anche nelle varie iniziative in Italia e fuori. Rappresentanti dell’associazione hanno partecipato al festival del giornalismo di Perugia, a Figilo in Puglia, a Digit a Prato, a eventi nel Cilento, nel Veneto e tanti altri posti. ANSO ha avuto un ruolo importante all’interno dell’ottava edizione del festival Glocal a Varese appena concluso. Grazie alla sinergia con Google è stato possibile realizzare due panel internazionali di grande spessore con la presenza di Richard Gingras, numero uno di Google News.





Marco Giovannelli, 60 anni viterbese di origine, vive a Varese dal 1978. Fondatore e direttore di Varesenews è presidente della società editoriale Varese web. Ha collaborato con diversi giornali nazionali e locali e ha gestito diverse start up editoriali e progetti digitali. Insegna giornalismo all’Università dell’Insubria.

Presidente di ANSO



Matteo Rainisio, 42 anni, Ceo e fondatore della Edinet, società che si occupa di progetti digitali. Nel 2006 sono stati lanciati due giornali online, IVG e Genova24 che raggiungono un pubblico giornaliero di quasi 100.000 utenti unici. La combinazione di questi due "know how" hanno permesso di attivare una attività come consulente per start-up e testate già esistenti per sviluppare al meglio piattaforme e business.

Vice presidente di ANSO



Vincenzo Cifarelli, 40 anni, di Corato (Ba). Laurea targata IULM a Milano, è sempre stato nel Web Advertising, ricoprendo vari ruoli operativi. È editore dal 2005 con Netnews srl di 10 testate online di cui è fondatore. Ha il ruolo di ricerca e sviluppo in azienda, lavorando da sempre nella crescita del network di editori che utilizzano i servizi editoriali offerti dall’azienda.



Giacomo Di Girolamo, 42 anni è direttore di Tp24, la testata on line più seguita in Sicilia Occidentale, con più di 800.000 lettori al mese, specializzata in giornalismo di inchiesta e investigativo sulla criminalità organizzata e sugli scandali piccoli e grandi della pubblica amministrazione.



Riccardo Di Nardo, 60 anni, direttore responsabile di catanzaroinforma.it, testata nata nel 2004 che ha circa 8.500.00 pagine viste e nel 2019 oltre 2 milioni di utenti unici. Conta anche dei supplementi di cosenzainforma.it, lameziainforma.it, crotoneinforma.it e calabriainforma.it. Di Nardo, oltre ad essere direttore delle testate, è anche amministratore unico della società editoriale Informa srl.