La giornalista Asmae Dachan parla della ​Siria, "la guerra che ci appartiene"

"Siria: la guerra che ci appartiene". È il tema al centro dell’incontro con Asmae Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana, da sempre attenta osservatrice degli eventi internazionali, che esporrà il suo punto di vista sull'attuale situazione della Siria, in cui vari interessi e vari protagonisti s'incontrano e si scontrano.

Con Asmae Dachan dialogherà la giornalista Tiziana Di Gravina.

L’incontro, organizzato dall’interassociativo di Corato Rete Attiva, si terrà mercoledì 13 novembre alle 18.30 nella biblioteca M.R. Imbriani.

Asmae Dachan, di origine siriana, nasce ad Ancona. Scrive per numerose testate nazionali tra cui Panorama, Avvenire, Antimafia 2000 e The Post Internazionale, occupandosi di esteri, in particolare Medio Oriente e Nord Africa, di immigrazione, diritti umani, dialogo interreligioso e interculturale. Ha pubblicato romanzi e libri di poesie e ha vinto numerosi premi per reportage sulla Siria “Premio per la pace e l’amicizia tra i popoli” per il reportage “Porto franco”. L’Università della Svizzera per la Pace l’ha nominata a vita “Ambasciatrice di Pace”; è inoltre consigliere permanente dell’Università per la Pace delle Marche.

“Immagina che dalla finestra

non entri più la luce del sole

né il chiarore della luna

che sparisca allo sguardo

la meraviglia del mondo.

Immagina che dalla finestra

tu veda solo polvere e tenebre.

solo sangue e lacrime

di donne e uomini e bambini.

Immagina che cada la finestra

immagina le macerie

immagina cos'è oggi la Siria.”