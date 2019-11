Quello di Corato è il primo ospedale in Puglia ad avere un centro di ascolto e accompagnamento per donne e famiglie che hanno difficoltà a portare avanti una gravidanza. Si chiama sportello di "accoglienza per le maternità difficili" ed è il frutto della collaborazione fra l'associazione "Granello di senape - Centro di aiuto alla vita", la fondazione "Il cuore in una goccia" del prof. Giuseppe Noia primario di ginecologia del Gemelli di Roma, e l'equipe di ginecologia dell'Umberto I di Corato diretta da dottor Lucio Nichilo.

A tagliare il nastro, questa mattina, è stato il direttore scientifico Lucio Nichilo, responsabile dell’unità operativa di Ginecologia dell’Umberto I. Al suo fianco anche il prof. Giuseppe Noia e il presidente della fondazione onlus “Il Cuore in una goccia” e dell’Aigoc.

Questo nuovo spazio del reparto di ginecologia è una grande opportunità per accogliere le donne che devono affrontare diagnosi prenatali patologiche e altre problematiche legate alla gravidanza, per orientarle verso un percorso di consapevolezza, conoscenza e cura.