Un nuovo defibrillatore "con Nico nel cuore". Il 17 novembre l'inaugurazione

Sarà inaugurato il 17 novembre alle 19.30 il nuovo defibrillatore installato grazie all'impegno che Gianni Battafarano ha profuso in memoria di papà Nicola, scomparso prematuramente quasi un anno fa per arresto cardiaco.

La postazione si trova in viale Vittorio Veneto, ad Angolo con via Castel del Monte ed è frutto di un crowfunding chiuso il 25 giugno il cui ricavato è stato consegnato all'associazione "Due mani per la vita".Nel frattempo i commercianti della zona sono stati formati con corsi bls heartsaver.