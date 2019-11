Le associazioni puntano a “fare rete”

Tornano a riunirsi le associazioni che il 29 ottobre hanno manifestato l’intenzione di creare una rete associativa.

L’appuntamento è fissato per martedì 12 novembre alle ore 18.30 nella biblioteca comunale “Imbriani”. La riunione servirà per parlare e incentivare il "Desiderio" di Cultura nella nostra città, per sensibilizzare al recupero, la conservazione, la valorizzazione a la condivisione con l'obiettivo primario di far nascere una rete associativa. L’incontro è aperto a tutte le associazioni di Corato.