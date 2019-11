Il portale della chiesa di Maria Santissima Incoronata è stato restaurato e ne è stato ripristinato l'uso. Erano anni che non venivano effettuati interventi simili per la chiesa seicentesca. Il primo novembre il portale è stato benedetto da don Gino De Palma. Il recupero della porta è stato possibile grazie alla donazione privata di Cosimo Zanna e Cardenia Casillo.

Durante l'inaugurazione il vice parroco don Francesco Del Conte ha detto: «La porta è il segno di Cristo che disse "io sono la porta del gregge". Consapevoli di questo Cosimo e Cardenia hanno voluto offrire il restauro di questo importante portale. Il maestro di restauro Antonio D'Introno ne ha curato attentamente il recupero, con l'intento di conservarne il valore e dare lustro a questo accesso, che ci concede l'ingresso nella casa di Dio».

«Fabrizio ha prestato la sua professionalità per recuperare la funzionalità che nel tempo si era persa, rendendone quasi impossibile l'apertura. Angelo, Felice e Gino si sono occupati dell'ambiente circostante. Per questo ringraziamo per la generosità manifestata attraverso l'impegno economico e il lavoro manuale».

Un intervento necessario per dare maggior decoro al piazza Cesare Battisti, punto nevralgico della città.