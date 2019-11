La giornalista Barbara Schiavulli racconta il dolore e la speranza del Venezuela

Si intitola "Venezuela, il dolore e la speranza di un popolo in ginocchio" l'incontro in programma domani sera nell'auditorium della parrocchia Sacra Famiglia, in via Palermo.

La serata è organizzata dal Centro Italo-Venezolano di Corato che torna, ancora una volta, ad accendere il faro sulla situazione difficile e delicata che sta vivendo il popolo del Paese sudamericano.

Ospite dell'incontro sarà la scrittrice e giornalista di guerra Barbara Schiavulli.

Interverranno anche la presidente del Centro Italo Venezolano di Corato, Rosanna Agatino, il delegato del banco farmaceutico onlus, Francesco Di Molfetta, e la delegata territoriale di Ali onlus, Anna Maria Centrone.