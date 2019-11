Ci sono i viaggi sola andata dei giovani meridionali che - loro malgrado - sono costretti ad abbandonare il Sud per cercare lavoro al Nord o all'estero. Ma ci sono anche le storie di chi torna a casa.

È il caso del 40enne Stefano Pesce, professione chef nomade e migrante che negli ultimi ventiquattro anni ha imparato l’arte della cucina alla scuola mondo. Tra emozioni, esperienze e pietanze, il racconto di un coratino verace che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e che ora ha deciso di tornare in città.

Stefano, cosa ti ha spinto a lasciare la tua terra?

Sono andato in Canada perché ero fidanzato con una ragazza di origine indiana. Sarei rimasto lì solo un paio di settimane, ma la permanenza è stata più lunga. Durante gli otto mesi a Toronto ho lavorato in un ristorante greco e ho conosciuto una cultura dell’accoglienza, capace di integrare più subculture in un sistema che funziona benissimo. Per rimanere lì avrei dovuto sposarmi, ma all’epoca non ero pronto né abbastanza maturo per un passo così importante, quindi me ne sono andato.

Sei tornato a casa?

Per qualche mese sono stato a Roma ma subito dopo sono ripartito per Barcellona. Una città che molto toglie e molto dà. Se ti fai trascinare dalla vita notturna finisci col chiedere l’elemosina per strada. Per fortuna, nei sei anni lì, mi sono dedicato a formarmi seriamente come cuoco e ho lavorato in vari locali: italiani, spagnoli e thailandesi. Mi sono specializzato nella cucina catalana tradizionale ma anche d’avanguardia. All’epoca stava emergendo quella molecolare di Ferran Adrià.

Hai mai portato la cucina italiana nei ristoranti in cui hai lavorato?

Negli ultimi anni in Messico, ho ripreso piatti tipici della nostra tradizione come orecchiette alla crudaiola e ravioli ricotta e spinaci. Ho anche sperimentato fusioni inedite come le tagliatelle al huitlacoche con el epazote e parmigiano. Altre mie specialità sono ravioli ripieni di tartare di gamberi con latte di cocco al curry e verdure saltate al wok o anche il filetto di cernia fresco con purè di fave, menta e una salsa a base di pomodorini, capperi e olive.

Come hai cucinato senza l'olio di Corato?

L'olio di Corato per me è “il santo Graal degli oli”! Quando mia madre mi portava l'olio ne usavo molto poco per cucinare utilizzandolo quasi sempre a crudo. Ma era un tesoro riservato solo alla famiglia o agli amici, qualche volta lo facevo assaggiare ai clienti più fedeli.

In America latina sembra che tu ti sia sentito a casa. Anche lì la cucina e la famiglia sono importanti. Quei luoghi ti hanno ricordato le tue origini?

Quando ho lasciato Barcellona sono andato a Buenos Aires. La cultura argentina in effetti è molto simile alla nostra anche per via della forte immigrazione italiana del secolo scorso. In Messico, invece, le cose sono un po’ diverse. Quando mi sono trasferito a Oaxaca, mi sono innamorato della città - il centro storico è molto simile a quello di Corato - alla fine ci conoscevamo tutti! Qui ho scoperto una cultura culinaria forte, antica e radicata nella famiglia, proprio come quella italiana. Da un lato c’è un’identità fortissima della cucina e del matriarcato. Infatti, nelle grandi ricorrenze si cucina per tutto il giorno. La famiglia si riunisce celebrando antichi rituali aztechi mescolati ai riti cristiani. In tal senso, la donna è la colonna portante di questa cultura. Tuttavia la società messicana è fortemente maschilista.

Ci racconti di più del Messico?

Ho investito tutti i miei risparmi in un progetto che non è andato a buon fine e ho perso quasi tutto. In compenso ho conosciuto mia moglie, Luisana Cántoral, una giornalista messicana che per amore della verità e della giustizia, si batte contro quei poteri forti che rendono il Messico una terra difficile. In Messico essere una donna di successo è quasi impossibile. Il maschilismo è estremo. Nella città di Oaxaca ci sono stati moltissimi casi di violenza sulle donne, anche da parte di figli di famiglie ricche e potenti, che le autorità non hanno mai perseguito. Mia moglie ha osato porre le domande più scottanti al procuratore, al capo della polizia e al governatore Murat: l’indifferenza per i tanti femminicidi, l’assenza di tutele alle donne, l’immobilità e la complicità delle forze dell’ordine nei delitti. Domande giuste ma inevase da un sistema corrotto che ci ha costretti ad abbandonare tutto quello che avevamo lì, a fronte di ripetute minacce di morte. Per amore di mia moglie e di mio figlio bisognava andar via.

Per questo sei tornato a Corato? O c’è dell’altro?

Da una parte la paura che la mia famiglia fosse in pericolo mi ha scosso non poco. In realtà, la malinconia per i miei cari e per la mia terra è stata fortissima. Non potevo più starvi lontano. Mi mancavano troppi pezzi di me quindi sono felice di essere ritornato a Corato. In questi anni ho imparato moltissime cose. Ho scoperto di avere qualità che credevo non mie. Uno spirito di adattamento alle situazioni fuori dalla norma. Sono riuscito a superare le mie paure con l’incoscienza e l’entusiasmo della gioventù. Ogni fuga da un Paese all’altro è stata un rischio soprattutto economico e ci è voluto coraggio. Tuttavia ho capito che la vita è semplice ma è un’equazione imperfetta in cui il risultato è sempre diverso. Quando vedi le cose da vicino ti accorgi che sono differenti da come le avevi immaginate: muore il mito e prende piede la realtà, bella e crudele.