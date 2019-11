Il 2 novembre in ricordo “delle vittime del disastro ferroviario, delle guerre e delle violenze”

“L'Amministrazione Comunale di Corato rende omaggio a tutti i defunti indirizzando un pensiero alle vittime del disastro ferroviario, delle guerre e delle violenze in genere e a quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività”. È così che il commissari straordinario Paola Maria Bianca Schettini ha voluto sottolineare la giornata di oggi, dedicata ai defunti.

Come accade ogni anno questa mattina, alle 9.30, all’ingresso del cimitero comunale è stata deposta una corona in memoria di tutti i defunti.

Tantissimi i cittadini che già nei giorni scorsi hanno affollato il cimitero per andare a far visita alle tombe dei propri cari defunti. Difficoltoso il parcheggio delle auto: in molti hanno lasciato il proprio veicolo su via Vecchia Barletta, in condizioni spesso lontane da quanto previsto dal codice della strada.