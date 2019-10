Oltre mille studenti all’opera per “Puliamo il mondo”, Legambiente fa il bilancio dell’edizione 2019

È tempo di bilanci per l’edizione 2019 della campagna di volontariato “Puliamo il mondo”. «Si sono mobilitati diversi istituti scolastici – scrivono dalla Legambiente di Corato, circolo “Angelo Vassallo” - La più grande campagna di volontariato a livello mondiale si è articolata in tutta la città, dal 21 al 26 ottobre. Hanno partecipato sei istituti scolastici con oltre mille studenti di ogni ordine e grado, sono stati organizzati 19 momenti differenti in varie parti della città a cui hanno partecipato oltre novanta classi, senza oneri per le famiglie e per gli istituti.



Crediamo in questa manifestazione come uno strumento di sensibilizzazione e di promozione dell’ambiente e di nuove pratiche sostenibili. In questo ultimo anno stiamo constatando un grande movimento ambientale a livello globale e la manifestazione Puliamo il Mondo rappresenta l’opportunità di testimoniare ed operare per il bene comune: l’ambiente.

La nostra città sicuramente necessita di diventare più green e smart, con più opportunità di sostenibilità in ogni aspetto nell’ecosistema urbano. La campagna è stata promossa oltre che dal nostro circolo e dal commissario prefettizio mediante l’Ufficio Ambiente del Comune di Corato e dall’ Asipu».

«Noi siamo orgogliosi di continuare un evento a livello mondiale con due momenti: uno è aperto a tutta la cittadinanza, l’altro ha come protagoniste le scuole cittadine nel corso di una settimana, dal lunedì al sabato - ha dichiarato il neopresidente Nadia Saltarelli - La partecipazione è stata molto lusinghiera di bambini, ragazzi e docenti, ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato dalle scuole alle istituzioni. La prossima campagna invernale itinerante prevista è festa dell’Albero».