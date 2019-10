Nicola Loiodice tra i "trenta migliori under 30" della guida Gambero Rosso

Ancora un riconoscimento per Nicola Loiodice, giovanissimo maître del ristorante stellato Due Camini Borgo Egnazia. Il suo nome è apparso tra i "trenta migliori under 30" nella trentesima edizione della "Guida ai ristoranti d'Italia" di Gambero Rosso.

Nato a Corato nel 1993 da papà coratino e mamma di origini francesi, Nicola si diploma all'alberghiero nel 2012 cominciando subito a lavorare al "Rossellinis", sulla Costiera Amalfitana. Dopo aver fatto suo un ampio bagaglio di esperienza in giro per il mondo torna in Italia, prima a Ischia e poi in Piemonte. Nel 2018 la sua prima esperienza in Puglia, nel prestigioso Due Camini dove lavora tuttora.

La sezione dedicata ai trenta migliori under 30 (15 chef e 15 responsabili di sala) appare per la prima volta in questa edizione ed è tesa a valorizzare chi rappresenterà la nostra cucina in futuro. Nicola, già premiato al FoodExp, è uno di questi.