Inclusione sociale, partecipazione civica, sostenibilità ambientale: sono questi i pilastri della velostazione che sorgerà a Corato, nell’area compresa fra viale Diaz, via Ardigò, via Mercalli e via Bernini, nei pressi della stazione ferroviaria. Il progetto è stato svelato ufficialmente al pubblico nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza dell’arch. Pasquale Antonio Casieri, funzionario del Comune di Corato, e della squadra dei progettisti guidata dall’arch. Giuseppe dell’Aquila.

“Questa occasione può essere l’avvio di una nuova fase in cui i cittadini partecipano attivamente alla fase decisionale delle opere pubbliche. L’inizio di un percorso di miglioramento della mobilità sostenibile può portare a un risparmio energetico e a un uso più consapevole delle risorse e si potrebbe inserire in un percorso di rigenerazione della città” ha spiegato Casieri.

Insieme alla velostazione, l’intenzione è quella di inaugurare una nuova stagione partecipativa, nei processi legati alla mobilità urbana, un aspetto – ha sottolineato Dell’Aquila, illustrando i dettagli tecnici del progetto – che “diventa trasversale a politica, istituzioni rappresentanze, dai privati agli enti pubblici, assolutamente da incrementare e da promuovere”. Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana, strategia e innovazione. Di qui l’importanza del coinvolgimento attivo della cittadinanza. “È fondamentale – ha aggiunto Dell’Aquila – istituire a Corato momenti di dibattito pubblico sul tema delle grandi opere, intercettando il sentimento delle comunità locali”.

Dai banchi della Sala Consiliare è intervenuto l’ex sindaco Massimo Mazzilli, durante la cui amministrazione il Comune ha ottenuto i finanziamenti regionali destinati a sostenere il progetto, nell’ambito del Por Puglia 2014-2020, Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita", Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane”. Mazzilli ha parlato della velostazione come “ultimo tassello di una strategia complessiva”. “Ci sono tracce profonde progettuali” – ha aggiunto l’ex sindaco – “e quello della velostazione è un punto di partenza che aveva anche l’obiettivo di creare pochi, mirati e strategici posti di lavoro”.

Come sarà la velostazione

Il progetto della velostazione si ispira all’archetipo della “fiaba”, con le strutture per i ciclo-veicoli immaginate come delle “capanne” che richiamano il tema della “casa delle biciclette”, per intercettare le fasce più giovani.

Si è cercato di salvaguardare il contesto circostante, evitando l’abbattimento degli alberi presenti e prevedendo strutture edili lievi per impedire al tessuto urbano di essere snaturato. I lavori di realizzazione cominceranno tra poche settimane e vedranno destinare una superficie complessiva di quasi 200 mq, fra l’area destinata al ricovero bici (40 posti e 5 stalli di bike elettriche) un’area con il servizio di ciclo-officina, per offrire assistenza e piccoli interventi di riparazione oltre a svolgere un ruolo di presidio del nuovo manufatto, i servizi igienici e gli spazi esterni attrezzati coperti. Per la gestione del flusso degli ingressi e delle uscite e per il pagamento del servizio, verranno utilizzati sistemi ispirati alle ormai diffusissime smart technologies: sarà infatti possibile usufruire comodamente delle biciclette grazie ad una semplice app e ad un qr code.

Tra gli indirizzi progettuali: l'utilizzo di materiali eco compatibili e riciclabili, nel segno del rispetto per l’ambiente; l'inserimento "mimetico" nel contesto, in piena armonia con i luoghi e con la natura; la introduzione di misure anti vandalismo ed anti intrusione.

Anche il logo della velostazione sarà “sostenibile”, scritto in linguaggio “Easy Reading”, il font accreditato per gli individui affetti da dislessia, quale sintomo di attenzione al tema dell’inclusione sociale.