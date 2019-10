Gal “Le città di Castel del Monte”, Michelangelo De Benedittis è il nuovo presidente

Il consiglio direttivo del Gal "Le Città di Castel del Monte" si è riunito questo pomeriggio ad Andria, in via G. Bovio, ed ha eletto il nuovo presidente del Gruppo di Azione Locale l'avv. Giurislavorista di Corato, Michelangelo De Benedittis (dirigente di Confagricoltura Bari). Vice Presidente invece è l'andriese Cesareo Troia, attuale vice Presidente anche del Parco dell'alta Murgia.



Quindi, adesso il Consiglio di Amministrazione del Gal "Le Città di Castel del Monte", risulta così composto (in grassetto gli andriesi): De Benedittis Michelangelo Presidente; Troia Cesareo, Vice Presidente e consiglieri: Mazzilli Massimo; Ruggiero Nicola, Fasoli Giovanni, Loiodice Tommaso e gli andriesi Francesco De Corato, Salvatore Liso, Cirulli Giovanni. Fanno parte del collegio sindacale: il rpof Savino Santovito, Giuseppe Marmo e Giuseppe Fiandanese.

Spetta ora al Comune di Andria nominare il proprio rappresentate in capo al consiglio di amministrazione. Giorgino ha rassegnato le dimissioni da presidente del Gal Le Città di Castel del Monte. Le ha rassegnate anche da componente del consiglio di amministrazione, a differenza dell’ex sindaco coratino Mazzilli che è rimasto invece all’interno dello stesso.

Il consiglio di amministrazione ha espresso gratitudine nei confronti del presidente uscente, per il prezioso contributo alla guida dell’azienda, che ricordiamo è un soggetto privato con una quota minoritaria di capitale pubblico pari circa il 10 % per entrambi i Comuni. Simile attestazione anche per Mazzilli, che prosegue il proprio lavoro come membro del direttivo.