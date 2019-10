Dopo le prese, la fontana. Piazza Di Vagno non ha pace, è sempre più vittima di inciviltà. Solo due mesi fa denunciavamo lo stato in cui versano le (ormai ex) prese usb installate ai piedi delle panchine, asportate e vandalizzate da chi evidentemente non ha rispetto della cosa pubblica. Nell'articolo facevamo riferimento anche al danneggiamento della fontana ad angolo tra via Roma e via Monte di Pietà. Le foto, scattate ieri, sono impietose. Almeno tre delle parti che compongono la grata di scolo in marmo sono state distrutte a furia di essere calpestate o volontariamente danneggiate.

E dire che la fontana è stata inaugurata poco più di un anno fa. In questi mesi, talvolta spenta, è diventata sfogatoio di incivili e cestino dell'immondizia, tanto da costringere gli esercenti di via Roma a ripulirla periodicamente. La "sfortunata" fontana di piazza Di Vagno è solo un esempio. Non è difficile imbattersi in sporcizia, incuria e mancato rispetto delle regole basilari del viver civile passeggiando tra le viuzze del centro storico. Cuore della città che malgrado le iniziative di commercianti e associazioni, continua a far parlare negativamente di sé.