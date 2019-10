Una sessantina di volontari e tre bambini per ripulire via Vecchia Barletta e insegnare il rispetto per l'ambiente. Grazie ad "Amore al Quarato", iniziativa organizzata da Buoncampo in collaborazione con altre associazioni del territorio (Corato Open Space, Centro Aperto Diamoci una Mano e Harambè) e il supporto degli andriesi di 3Place, sono stati raccolti 100 sacchi di immondizia, portati poi all'Asipu per lo smaltimento.

Domenica scorsa, dalle 10 e per circa un'ora e mezza, sono stati messi insieme rifiuti di ogni tipo, dagli pneumatici ai gusci di cozze, fino ad arredi per il bagno lasciati lì, a bordo strada. L'operazione di bonifica è partita dal cimitero e si è conclusa nei pressi del ponte della Corato-Trani.

«È stata una bella esperienza - scrivono i ragazzi di 3Place - in quanto oltre a smuovere coscienze soprattutto di chi ci guardava nel fare l'azione, abbiamo conosciuto delle persone davvero speciali con le quali siamo sicuri che questo di oggi è solo un punto di inizio per il proseguo di una collaborazione nella città di Corato».



«Il senso dell'iniziativa - spiega Martina Fariello di Buoncampo - è sensibilizzare, mostrare un'altra via con fatti concreti, come pulire il proprio paese. Il fatto che ci sia un'azienda preposta alla pulizia della città non deve autorizzare il cittadino a buttare a terra cicche di sigarette, disperdere la spazzatura dove non deve e, in generale, a non rispettare l'ambiente».