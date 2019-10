"Io medico", Felice Spaccavento racconta la vita negli ospedali di frontiera

Parte da Corato la seconda serie di incontri per “Io, Medico”, il diario di Felice Spaccavento, anestesista e rianimatore dell’ospedale di Corato sempre in prima linea sul confine tra la vita e la morte.

Ad ospitare l’autore sarà il Rotary club, domani alle 20.30, nella sede che si trova in larghetto San Benedetto 5. A fare gli onori di casa sarà il presidente Antonio Papagni, dirigente medico Asl Bari, Distretto 2 Ruvo Terlizzi Corato. Nel volume Felice Spaccavento apre le porte della sua anima, in tutte le sue sfaccettature. «Io porterò le mie parole e le mie carezze, voi portate le vostre. Le condivideremo e rivivremo insieme» scrive Spaccavento sulla sua pagina facebook.

Il libro

«Come vive un medico appassionato del suo lavoro ma costretto a operare in ospedali di frontiera? Com'è il suo rapporto con i pazienti, con la famiglia, i figli, i genitori, le cose importanti che costruiscono la personalità? Cosa prova quando dal suo operato dipendono la vita e la morte di un paziente, di una mamma o di un bambino? Questo e molto altro è raccontato in uno spaccato vivo, di vita quotidiana, dove non mancano i momenti goliardici e spiritosi di alleggerimento.

Perché anche il guerriero più motivato ha bisogno ha bisogno di distrarsi ogni tanto. Prima di rituffarsi nella mischia. Il libro - il cui testo è curato da Mario Albrizio - è totalmente no profit e i ricavati saranno utilizzati unicamente a fini di miglioramento della sanità, territoriale e non, ispirando o finanziando opere di sensibilizzazione, comunicazione, convegni, studi, ricerche, editoria o acquisto di macchinari da cedere in comodato gratuito».