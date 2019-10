Velostazione, il 29 ottobre la presentazione pubblica del progetto

Della velostazione si parla da tempo e, per martedì 29 ottobre alle 17.30, finalmente è in programma la presentazione pubblica del progetto nella consiliare del Comune.



Per la realizzazione della velostazione, lo ricordiamo, Corato ha ottenuto un finanziamento regionale Por Puglia 2014-2020, Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita", Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane".

La velostazione - che sorgerà in viale Diaz, tra via Ardigò, via Mercalli e via Bernini, nei pressi della stazione ferroviaria - consentirà di parcheggiare le biciclette e sarà anche provvista di spazi dedicati ad una ciclo-officina per offrire assistenza e piccoli interventi di riparazione, oltre a svolgere un utile ruolo di presidio diurno e serale del nuovo manufatto edilizio. In più con una app si potrà entrare nel deposito e parcheggiare in sicurezza la propria bici pagando per il servizio attraverso “sistemi online”.

«Attraverso questo intervento viene confermata la volontà da parte del Comune di lavorare nella direzione della mobilità sostenibile attraverso interventi infrastrutturali di miglioramento della ciclo-pedonalità» chiarivano a settembre dal Palazzo di città