Oasi di Nazareth, nasce il comitato di quartiere

Il tempo della costituzione del "Quartiere Oasi di Nazareth" con il deposito degli atti formali presso gli uffici competenti è arrivato. Il direttivo del comitato ha organizzato un incontro il 25 ottobre 2019 alle ore 19.00, presso il Centro Parrocchiale Mater Gratiae in Via Castel del Monte n. 183.

«Con l’occasione - è scritto nella nota - si invitano tutti i residenti e i non residenti della cosiddetta zona Oasi di Nazareth ovvero tutti coloro che vivono, in forma permanente o solo per il periodo estivo, nel quartiere sviluppato attorno al Santuario Madonna delle Grazie e la Parrocchia Mater Gratiae, nonchè lungo le tre grandi arterie - Via Castel del Monte, Via San Magno, Via MaglioFerro – ivi comprese le diverse strade intersecanti tali assi viari».

«Durante la pubblica assemblea - continua il comunicato - ai partecipanti si richiederà di firmare gli atti, stilati da avvocati, e si chiederà di versare un piccolo contributo spese per la registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. Pertanto, la presenza di ognuno, residenti o meno, rappresenta la massima espressione della volontà di dare vita al nuovo organismo cittadino».



«La partecipazione al Comitato fin dalla costituzione, deve essere un importante motivo di orgoglio perché si sosterrà la voce di uno dei quartieri più particolari ed emergenti della città di Corato. Esserci ed essere firmatari – portando un documento di identità e il codice fiscale - significa, fin da subito, far sentire quel senso di appartenenza ad una zona periferica che non vuole essere dimenticata negli interventi strutturali ed urbanistici al servizio del cittadino. L’invito è, quindi, di essere numerosi e partecipativi anche per apprendere le prime iniziative del nascente Comitato ed assistere al rituale della Benedizione da parte del parroco del quartiere, Don Antonio Maldera».