Le associazioni culturali fanno fronte comune, la città «ha bisogno di essere difesa e tutelata»

Oggi, come e più di prima, la città «ha bisogno di essere difesa e tutelata». A ribadirlo sono le associazioni che nei giorni scorsi hanno scritto una lettera aperta «contro il degrado culturale e civile di Corato». Dopo aver incontrato il commissario prefettizio, hanno in programma di costituire «una reta associativa per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio».



Di seguito la nota integrale

«La città ha bisogno di essere difesa e tutelata. È questo l'obiettivo che continua a muovere l'azione di alcune associazioni coratine, firmatarie della lettera aperta pubblicata dalle testate che accendevano i riflettori sul degrado culturale di Corato.

Ieri sera, infatti, dopo un incontro ottenuto con il Commissario Schettini, che è sembrato molto sensibile e fiducioso nel portare avanti questa iniziativa, nel dar seguito alla "lettera aperta" indirizzata al Commissario Straordinario (regolarmente depositata protocollata) e nell'ottica della più ampia partecipazione e condivisione, si è discusso dell'esigenza di fare rete tra le varie associazioni presenti, per portare avanti lo stesso obiettivo.

Erano presenti i rappresentanti della Proloco, Adisco, UTE, Archeoclub, Il Tempio di Serapide, Agorà e Il Forum degli autori. È emersa la volontà di andare avanti con questa iniziativa di creare una rete associativa che metta insieme le varie personalità, consapevoli della sensibilità nei confronti di un tema tanto a cuore dei coratini.

Questa mattina è stata protocollata la richiesta di un incontro che si terrà in data 29 ottobre (dalle 19.00 alle 20.30) presso la sala conferenze della biblioteca comunale, con tutti i rappresentanti delle realtà associative, d'istruzione e anche privati cittadini, per discutere sulla costituzione di una rete associativa per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio».