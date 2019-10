Incidenti stradali, ecco le fasce orarie più a rischio in provincia di Bari

Sono più di 170mila gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia nel corso del 2018. A censirli ci ha pensato l’Istat, mentre Info Data, il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore, li ha rielaborati per rappresentarli in un’apposita infografica consultabile a questo link.

I dati mostrano che non ci sono differenze significative tra le varie province. In generale, la fascia oraria con la maggiore concentrazione di sinistri è quella compresa tra le 17 e le 18, ovvero l’ora di punta serale. Una maggior presenza delle automobili sulle strade porta dunque con sé una maggiore probabilità di sinistri.

Nella provincia di Bari, invece, il rischio maggiore si ha nella tarda mattinata e all’ora di pranzo: nel 2018, sulle nostre strade, tra le 13 e le 14 si sono verificati ben 258 incidenti, il 7,117% del totale (stesso identico numero di quelli occorsi tra le 10 e le 11); tra le 11 e le 12 ben 253 (il 6,979% del totale) e tra le 12 e le 13 ulteriori 242 incidenti (6,676% del totale). Il tardo pomeriggio è al terzo posto con 255 incidenti (7,034% del totale) tra le 17 e le 18, 245 tra le 16 e le 17 (6,759%) e 233 tra le 18 e le 19 (6,428% del totale).

È interessante notare anche ciò che succede tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 8 e le 9 di sera: nella prima fascia oraria si riscontra una concentrazione maggiore degli incidenti nelle province del nord, la seconda invece registra numeri più elevati al sud. Un ulteriore esempio di stili di vita diversi tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, dove la giornata comincia e finisce più tardi che al di sopra degli Appennini. Per quanto riguarda i mesi con la quota più alta di incidenti, a livello nazionale sono stati giugno e luglio, quando si sono sfiorati i 17mila sinistri.

Ove possibile, le ore più sicure per mettersi al volante nella nostra provincia, data anche la mancanza di traffico, sono quelle notturne (tra le 4 e le 5 del mattino, nell’intero anno scorso, si sono verificati solo 17 incidenti, lo 0,469% del totale), ma anche quelle della tarda serata: tra le 23 e le 24 si sono verificati 67 sinistri (1,848% del totale), 95 tra le 22 e le 23 (2,621% del totale).