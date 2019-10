Domenica prossima, su Rai Uno, nella seguitissima fiction “Imma Tataranni - sostituto procuratore” ci sarà anche la coratina Giada Ilarini Cimadomo, giovanissima allieva della scuola di teatro del Teatrificio22, diretta da Claudia Lerro.



La scuola conta ormai 150 allievi, un unicum nella regione Puglia. Grazie al numero degli allievi e alla qualità del lavoro svolto, molte produzioni cinematografiche si rivolgono a questa realtà per scegliere gli attori per i ruoli dei più giovani. Marco Rutigliano, ad esempio, sarà tra i bambini del paese dei balocchi nel Pinocchio di Garrone. Nel mese di febbraio quasi tutti i bambini saranno coinvolti nelle riprese di un cortometraggio firmato da una regista Rai su cui ancora non si possono svelare ulteriori dettagli.

«L’anno scorso ho fatto un provino a Roma per un ruolo di maestra nella fiction di Imma Tataranni - afferma Claudia Lerro - La casting romana mi ha detto in quella circostanza che stava cercando dei bambini per ruoli da co-protagonista e così ho proposto alcuni dei miei allievi.

Giada ha vinto il provino e con lei anche Domenico Scaringella, in un ruolo più piccolo però. Per me è motivo di gioia ed orgoglio, soprattutto per l’opportunità che hanno i bambini di vivere esperienze nuove ed emozionanti.

Giada frequenta il Teatrificio da 6 anni ormai. Ora ne ha 12 e io la ricordo ancora da piccolina nel suo primo ruolo da Pinocchio. E sono anche felice che la scuola di teatro sia cresciuta così. Non a caso il 25 ottobre apriamo ufficialmente la nostra nuova sede in via Carmine 23, luogo che spero possa diventare un nuovo contenitore culturale vivo e attivo della nostra città».

Il 25 ottobre, sarà anche l’occasione per presentare alla città la nostra nuova compagnia di “Teatri di.versi” una nuova realtà culturale con sede a Corato, nata dalla costola giovane del Teatrificio22 che intende promuovere il verso poetico come strumento di decodifica della bellezza del mondo e, al contempo, l’importanza ed il valore della diversità».