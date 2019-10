Due formaggi coratini premiati alla "Franciacorta in bianco"

Due formaggi coratini sono stati premiati nello scorso weekend, dall'11 al 13 ottobre, alla ventiquattresima edizione della "Franciacorta in bianco". Sono il canestrato pugliese Dop e il pecorino coratino, prodotti dall'azienda casearia "Puglia, sapori e dintorni", nata nel 2011 da Vitantonio Rozzo, Giuseppe Loiodice, Luigi Noviello e Michele Guastamacchia.

"Franciacorta in bianco" è una manifestazione che, da 24 anni, mette a confronto le tradizioni casearie del bresciano con il resto d'Italia. Si è tenuta a Castegnato, un piccolo comune in provincia di Brescia, e assegna tredici premi, suddivisi per tipo di latte utilizzato nella produzione del formaggio. Più di settanta i prodotti in gara e oltre 10.000 persone hanno visitato la fiera.



Il canestrato pugliese dop ha vinto nella categoria "ovini stagionati". «È un prodotto di nicchia - spiega Greta Rozzo, responsabile del settore qualità di "Puglia, sapori e dintorni" - è realizzato seguendo un protocollo rigido, necessario per ottenere la denominazione Dop (ricevuta nel 2017 ndr) con latte di pecora proveniente dalla zona del nordbarese e con una stagionatura che può andare da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 10. Siamo solo in due a produrlo in tutta la Puglia». Lo stagionato aveva vinto lo stesso premio anche nella scorsa edizione.

Il pecorino coratino, invece, ha conquistato una menzione d'eccellenza nella categoria "freschi ovini". «Nella lavorazione - specifica Rozzo - non usiamo né conservanti né antimuffa. Anche le etichette le incolliamo con una soluzione di acqua e farina». «Questo premio è dedicato ai dipendenti - conclude Greta Rozzo - sono loro gli artefici di questi successi».