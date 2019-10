L’Europa degli eroi, i ragazzi dell’Oriani alla ricerca delle radici culturali comuni

È partita oggi la prima settimana di mobilità prevista dall'ultimo progetto di respiro internazionale voluto dal liceo classico “Oriani” di Curato. Nell'arco dei prossimi due anni, quattro istituti di istruzione superiore finanziati dall'Unione Europea, intesseranno relazioni di scambio culturale all'interno della piattaforma web della Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Sarà il liceo classico “Oriani” la scuola capofila che, per la decisa volontà della dirigente scolastica Angela Adduci e secondo la programmazione delle docenti Marina Caterino e Maria D'Introno, coordinerà i contatti ed i lavori tra i licei di Italia, Grecia, Romania, Turchia; lo farà - prima on line e poi periodicamente in presenza.

«La sigla Eur.E.K.A. (EURopean hEroes of Knowledge: Argonauts) – spiegano dall’Oriani - intende evidenziare le comuni radici culturali dei Paesi gemellati attraverso lo studio degli itinerari seguiti da antiche figure eroiche tel Mediterraneo (Ulisse di Omero, Enea di Virgilio, Giasone di Apollonio Rodio), colonne portanti della nostra eredità culturale europea. I docenti e gli studenti, secondo un calendario di ospitalità reciproca incrociata tra gli istituti, dialogheranno in lingua inglese in ogni contatto, condivideranno in rete le loro ricerche ed esperienze ed infine si incontreranno per realizzare tutti insieme, a giugno 2021, una performance teatrale multimediale in lingua straniera.

Nella mattinata di martedì 15 ottobre, i 24 ragazzi dell’ “Oriani” (di quinta ginnasio e prima liceo, selezionati per titoli, curriculum e condotta) saranno i protagonisti della cerimonia di accoglienza degli 11 professori di delle delegazioni straniere provenienti dalle città di Sofades (Grecia), lasi (Romania), Mugla (Turchia), che struttureranno il percorso di ricerca e di realizzazione del comune prodotto finale.

Il liceo “Oriani”, insieme al Gymnasio Sofadwn greco, al Colegiul National rumeno e al Sehit Altug Pek Anadolu Lisesi turco, rende concreta ancora una volta la propria mission di catalizzatore delle energie e delle esigenze culturali dei giovani; si incarica di allargare gli orizzonti delle future generazioni di cittadini europei, nella continua valorizzazione delle diverse identità culturali dei popoli e dei singoli».