Amore al "Quarato", volontari ripuliranno via Vecchia Barletta

Gli amanti dello jogging conoscono bene via Vecchia Barletta, la strada che costeggiando il cimitero si apre alle campagne e conoscono anche lo stato in cui versa. Rifiuti di ogni tipo, compresi ingombranti come frigoriferi, materassi e vecchi mobili, spuntano qua e là sul ciglio della strada.

Da qui partirà la giornata di clean up (domenica 20 ottobre alle 10.00) organizzata da Buoncampo in collaborazione con altre associazioni del territorio (Corato Open Space, Centro Aperto Diamoci una Mano e Harambè) e il supporto degli andriesi di 3Place che da un anno promuovono la tutela ambientale e la pulizia e la bonifica dai rifiuti.

Buoncampo, portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, sostenuto da Fondazione Casillo, è il collettore dell'iniziativa. «Un'idea partita quest'estate - racconta Martina Fariello, responsabile della promozione di Buoncampo - quando, con altre associazioni, ci siamo chiesti cosa fare per un tema molto importante come l'ambiente. Abbiamo scelto di partire con via Vecchia Barletta, un'area molto sporca e più semplice da pulire dal punto di vista organizzativo».

«Oltre a quello di bonificare l'area, ci sono anche altri obiettivi - continua Martina Fariello - Speriamo che questi clean up siano l'inizio di qualcosa, di una presa di coscienza e di un nuovo stile di vita. In più si fa aggregazione e il cittadino può iniziare a conoscere nuove realtà dell'associazionismo».

Due settimane fa era toccato a Legambiente, con lo storico Puliamo il Mondo, bonificare un'altra area di Corato, quella alle spalle della scuola di viale Arno. «Anche Legambiente - conferma Fariello - è in procinto di collaborare con noi». I rifiuti raccolti verranno smaltiti presso l'Asipu, la partecipazione è libera. Chiunque potrà armarsi di guanti e amore per l'ambiente e dare una mano a pulire via Vecchia Barletta.