Ospedale Unico, Emiliano: «A giorni un annuncio sulla sua sede»

Nei prossimi giorni Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia con delega alla Sanità, farà sapere dove sarà costruito l'Ospedale Unico di I livello nel Nord Barese.

L'annuncio è stato dato tramite messaggio inviato a Mario Albrizio, coordinatore del Progetto Ospedale Unico, che ne ha dato lettura nel corso dell'incontro "La Carta della Salute - 3 anni dalla Carta di Ruvo" svoltosi a palazzo Caputi. Al tavolo anche il dottor Felice Spaccavento, fondatore del Progetto, il sindaco Pasquale Chieco ed Ergerta Cuko, che ha letto uno stralcio della Carta della Salute.

Più che di un convegno, quello di giovedì scorso è stato una call rivolta soprattutto ai cittadini, affinché continuino a credere nei fondamenti del "Memorandum della perfetta sanità partecipata" o Carta di Ruvo, sottoscritta l'11 ottobre del 2016 nel Palazzetto dello Sport di viale Colombo dal presidente Emiliano e da Spaccavento che, sin dal 2008, ha denunciato la crisi del sistema sanitario pugliese.

Negli intenti dei promotori del Progetto, la sede di un ospedale multispecialistico sarebbe dovuto essere uno dei tre nosocomi del Nord Barese (l'Umberto I di Corato, il Sarcone di Terlizzi e il Don Tonino Bello di Molfetta).

Ed era il 4 febbraio 2017 quando Emiliano, dopo un tour nei tre ospedali, proprio a Ruvo di Puglia, in sede di conferenza stampa, aveva dichiarato che dopo le elezioni nei comuni di Terlizzi e Molfetta una Commissione tecnica ad hoc - mai istituita - avrebbe deciso la sede. Tuttavia, proprio una serie di congiunture, tra cui i campanilismi che lo stesso presidente aveva assicurato non sussistere, hanno impedito sino a ora di giungere a una decisione in tempi brevi. Ritardi che hanno indotto Spaccavento ad abbandonare i lavori, ma non l'idea del Progetto.

Intanto, a luglio scorso, la Giunta regionale approva il Documento Unico di Riordino Ospedaliero: si accendono le speranze per la concretizzazione della Carta di Ruvo, ma l'attesa continua. Per questo si è avvertita l'esigenza di organizzare l'incontro a cui, tuttavia, Emiliano non ha partecipato perché impossibilitato: per Albrizio non si tratta di una strategia, avendo percepito la sincerità e l'interesse nel Progetto da parte del Governatore in quella sera di ottobre del 2016.

La Carta di Ruvo, disprezzata da alcuni, ha sortito, tuttavia, effetti positivi tra cui l'evitare la desertificazione sanitaria. Albrizio considera il progetto di Spaccavento la salvezza della sanità nel Nord Barese, perché si garantirebbe il diritto alla salute e alla dignità di ammalati e operatori sanitari. Come? Riunendo in unica sede le eccellenze dei tre ospedali, mentre alla Regione spetterebbe il compito di istituire la rianimazione.

Non solo. A un ospedale multispecialistico, Spaccavento ritiene che sia necessario affiancare nuovi modelli di sanità territoriale, quali l'ospedalizzazione domiciliare, le case Salute, le strutture riabilitative pubbliche, i reparti di lungodegenza per i più anziani, l'assistenza specialistica domiciliare ai malati fragili e complessi (Sma, Sla).

Il sindaco Pasquale Chieco, anche se apparentemente Ruvo di Puglia si trova in posizione di "neutralità", si sente coinvolto in questo processo di snellimento della Sanità. La Carta ha prodotto risultati che si stanno consolidando, quali il richiamare tutti quanti a una gestione ottimale della sanità territoriale. Per il primo cittadino, l'ospedale di base, pur avendo competenze, non offre le stesse garanzie in termini di servizi come l'Ospedale Unico di I Livello, così come non bisogna trascurare una forte domanda di sanità territoriale. Si sente fiducioso, quindi, per il percorso che si è avviato.

Pieni di speranza si sentono anche i medici e tutti coloro che operano nella Sanità, presenti giovedì, che credono nel Progetto. Ora è necessario che siano i cittadini a collaborare nell'esigere una migliore sanità.