“Mese del benessere psicologico”, domani un incontro a Corato

Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell'ambito del “Mese del benessere psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre. Domani, giovedì 10 ottobre, a Corato la dottoressa Roberta Maldera organizza un incontro incentrato sul diritto all'assistenza psicologica alle ore 8:30 in via Tiziano 16.

Cos'è. Il "Mese del benessere psicologico" è una campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura del benessere della persona che punta a migliorare la qualità della vita. Organizzato dalla Sipap (Società italiana psicologi area professionale), è realizzato grazie alla disponibilità di psicologi, liberi professionisti, i quali offrono consulenze e seminari gratuiti. L’intero programma del “Mese del benessere psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.

Per informazioni e prenotazioni: malderaroberta@gmail.com – 3402339070