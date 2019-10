Il coordinamento del progetto "Ospedale Unico del nord barese" diffonde una nota per promuovere la raccolta firme a favore dell'applicazione della Carta di Ruvo, che si terrà nella città premurgiana - a Palazzo Caputi - il 10 ottobre prossimo.

"Che ne è della Grandi Promesse di tre anni fa sull'Ospedale Unico? - esordisce il comunicato -. La Carta di Ruvo, firmata con tanta enfasi, con palpitante partecipazione nel palazzetto gremito - il Manifesto della Partecipazione prima ancora che la Partecipazione diventasse legge regionale - fu o no patto trasparente di gentiluomini in rappresentanza di istituzioni e Società Civile?

Il coordinatore attuale del progetto, Mario Albrizio, ha intervistato Spaccavento in merito alle prospettive dell'Ospedale Unico (video in allegato): "Fu impegno solenne da mantenere, come tutti abbiamo creduto? E se lo fu, come senz'altro lo fu, è questo il momento più adatto per mantenere gli impegni presi. Abbiamo invitato i due protagonisti, Michele Emiliano e Felice Spaccavento, a dire una parola definitiva. Ecco come risponde il dottor Spaccavento, il fondatore del Progetto oggi diretto da Mario Albrizio, il quale ha sollecitato l'incontro e che è andato a intervistarlo per voi".

L'appuntamento è alle ore 18.30 a Palazzo Caputi, a Ruvo.