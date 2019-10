Nadia Saltarelli prima presidente donna di Legambiente Corato

Cambio al vertice di Legambiente Corato. Nel corso dell’assemblea del circolo, dopo un’attenta analisi delle varie problematiche del territorio e dell'associazione, l'assemblea ha eletto all’unanimità Nadia Saltarelli come presidente.

Nuovo anche il direttivo: oltre al nuovo presidente del circolo, tra gli altri sono stati eletti Annamaria Fiore segretario e Pino Soldano cassiere. Le altre mansioni all’interno del direttivo saranno individuate successivamente.

Laurea magistrale in international politics and markets a Bologna, 26 anni, Nadia Saltarelli si interessa di finanza, economia, politica internazionale e ambiente. Ha studiato in Italia, a Bruxelles e a Hong Kong. È impiegata presso un’azienda. Nel corso delle varie esperienze di formazione ha sviluppato ottime capacità comunicative maturate durante le esperienze nel marketing e nel volontariato, buone capacità organizzative e trova stimolante il lavoro di gruppo, anche in contesti multiculturali.

È il quinto presidente del circolo di Corato dopo Francesco Tarantini, Aldo Fusaro, Beppe De Leo e Pino Soldano. Nel corso dell'assemblea di sette mesi fa era già stata deliberata la trasformazione in associazione di promozione sociale (Aps), particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione riconosciuta, che svolge attività di interesse pubblica e sociale.

«Credo nello sviluppo sostenibile e nella protezione dell'ambiente - ha dichiarato la neo presidente - e per questo motivo mi sono avvicinata a Legambiente. Questa associazione ambientalista ha un approccio scientifico e pragmatico alle questioni ambientali. Perciò conto in un rinnovato contatto aperto al territorio: con scuole, istituzioni e realtà sociali per fare delle diverse questioni una base di condivisione di finalità ed obiettivi con tutti quanti. Auspico - ha concluso Nadia Saltarelli - nella collaborazione di tutti perché l’associazionismo e gli obiettivi si realizzano se le cose si fanno insieme. Intendo incontrare tutte le realtà per fare di tutto questo un percorso condiviso».