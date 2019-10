Don Pasquale Quercia è il nuovo direttore dell'Ufficio Pastorale della Salute

L’Ufficio diocesano di Cancelleria ha comunicato le nuove nomine effettuate dall'arcivescovo. Il coratino Don Pasquale Quercia è stato nominato direttore dell'Ufficio Pastorale della Salute.

«La pastorale della salute nella Chiesa italiana - è descritta dalla Nota della Consulta Nazionale CEI - come la presenza e l’azione della Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. Non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando una cultura più sensibile alla sofferenza, all'emarginazione e ai valori della vita e della salute».



Don Pasquale Quercia ha ricevuto diverse nomine all'interno di strutture ospedaliere. Queste le altre nomine:

- P. Savino Alberto Barbaro osj Parroco della Parrocchia "Maria SS. dello Sterpeto" in Barletta

- P. Michele Piscopo osj Parroco della Parrocchia "Maria SS. Addolorata" in Margherita di Savoia

- Sac. Pasquale Quercia Direttore Ufficio Pastorale della Salute

- Can. Mauro Sarni Responsabile del Servizio Diocesano per il Catecumenato e Cappellano delle Suore "Figlie della Carità di S. Vincenzo De' Paoli" - Istituto S. Caterina in Trani

- Can. Giovanni Masciullo Cappellano delle Suore "Piccole Operaie del Sacro Cuore" - Villa Dragonetti

- Sac. Vincenzo De Gregorio Cappellano delle Suore "Figlie della Carità di S. Vincenzo De' Paoli" - Istituto S. Vincenzo

Inoltre, sono state individuate le destinazioni pastorali di diaconi e accoliti per un primo inserimento nella vita diocesana:

- Diac. Mario Luciano Sciacqua presso Parrocchia "SS. Salvatore" in Margherita di Savoia

- Acc. Francesco Lattanzio presso Parrocchia "Cristo Lavoratore" in Trinitapoli

- Acc. Paolo Spera presso Parrocchia "S. Stefano Protomartire" in Trinitapoli