Giornata del dono, da "Orizzonti" una raccolta alimentare straordinaria

Ci sarà anche l’Associazione Orizzonti tra i protagonisti della Giornata del Dono, l’iniziativa in programma sull’intero territorio nazionale voluta dall’Istituto Italiano della Donazione che con la sua attività di verifica e monitoraggio costante, è al servizio del non profit virtuoso e desidera fare la sua parte andando oltre il solo ruolo di garante della trasparenza delle realtà che ad esso si avvicinano.



Per valorizzare l’Italia del bene l’Istituto Italiano della Donazione (IID), che ha fortemente voluto la Legge “Giorno del Dono”, festeggia il 4 ottobre la quinta edizione #DonoDay2019, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Scuole, comuni, associazioni, imprese e cittadini insieme per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti e di portare avanti la riflessione sull’importanza della buona donazione. Un vero e proprio "Giro dell'Italia che dona" fatto di iniziative durante tutta la settimana volte a sensibilizzare la cultura della donazione in ogni parte d'Italia.

L'Associazione Orizzonti, che nel 2016 ha ricevuto dall'Istituto Italiano della Donazione il bollino di "Io Dono Sicuro" rientrando nel primo database italiano composto solo da Organizzazioni Non Profit verificate, a tutela della trasparenza per i donatori, aderirà al #DonoDay2019 con una Raccolta Alimentare straordinaria per i più bisognosi prevista Sabato 5 ottobre nei punti vendita Dok, A&O e Famila dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie (qui già effettuata lo scorso 28 ottobre), Corato, Ruvo di Puglia e Trani.

Il gruppo di volontari, presente e riconoscibile all'ingresso di ogni punto vendita, raccoglierà le donazioni che chiunque potrà effettuare acquistando uno o più prodotti della propria spesa (pasta secca, latte a lunga conservazione, zucchero, tonno, biscotti, merendine, alimenti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale e più in generale prodotti che non devono essere conservati in frigo) e che saranno devoluti alle Istituzioni Solidali affiliate con l'Associazione Orizzonti al fine di alleviare le sofferenze della povertà per le sempre più numerose famiglie che vivono il dramma dell'indigenza nel territorio del Nord Barese.

Una grande occasione, insomma, per diffondere la cultura della donazione, principio caro al presidente dell'Associazione Angelo Guarriello: «Sarà un giorno memorabile per tutto il Paese e per tutti coloro che fanno della solidarietà una pratica quotidiana. Il Giorno del Dono non è il giorno del buonismo né tanto meno un giorno dedicato alla sola raccolta fondi, ma è una giornata che nasce per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a tutti coloro che non si sono fatti fermare dalle difficoltà e che ogni giorno lavorano per il bene comune: cittadini, organizzazioni di terzo settore, imprese virtuose».