Da stagista a socia in tre anni: Alessia Vangi e la sfida all'editoria

C'è un'azienda, a Milano, che ha deciso di dare una sferzata al mondo dell'editoria sfruttando un concetto molto semplice, quello che permette a Netflix o a Spotify di allineare la propria offerta ai gusti dell'utente finale. Contenuti editoriali cuciti su misura del lettore.

Si chiama Entire Digital Publishing e, tra i soci, figura Alessia Vangi, una giovane coratina che solo tre anni fa entrò come stagista. Il suo percorso è simile a quello di tanti giovani che lasciano il paese natio alla ricerca di un futuro luminoso. Triennale di lettere moderne a Bari, specialistica a Siena in antropologia, storia e linguaggi dell’immagine.

La passione per il mondo dei social, della comunicazione e del marketing, già covata, sboccia a Dublino che ospita una delle sedi di Facebook. «Lì ho capito su cosa avrei voluto investire il mio tempo, cosa avrei voluto fare nella mia vita». E ancora, i primi approcci con il mondo del lavoro tra Roma e Milano, un master e uno stage, quello all'Entire.

«Quando ho cominciato in questa azienda - spiega - mi occupavo della comunicazione social dei loro clienti». Nel 2017 Notizie.it, giornale on-line generalista, viene acquisito dal gruppo editoriale milanese e Alessia diventa consulente della linea editoriale. «Abbiamo cominciato a studiare, attraverso i dati a disposizione, quali tipi di notizie potessero piacere ai lettori, indirizzandoli attraverso la pubblicazione di contenuti ben precisi, suggeriti dai trend». Un lavoro fatto "a mano", analizzando l'enorme mole di dati che ora verranno digeriti dall'intelligenza artificiale.

Nel 2019 le viene proposto di diventare socia e di affrontare una nuova sfida, questa volta in prima linea. «Ho cambiato di nuovo mansione. Ora mi interfaccio con potenziali investitori per illustrare la bontà del nostro progetto. Dopo una campagna di crowfunding che ci ha permesso di sviluppare tutta la parte tecnica, siamo pronti a lanciare la nuova piattaforma nel 2020 con la speranza che sia un vero e proprio Rinascimento dell'editoria italiana».

Alessia è figlia di professori di lettere, nata in una famiglia con una spiccata vena umanista. Tra i primi desideri, quella di diventare insegnante, applicando quell'amore per la didattica instillato dai genitori. «Sicuramente hanno avuto un'influenza fortissima sul mio percorso e sul mio attuale lavoro e cerco di inserire la passione per la cultura in ciò che faccio».

Le ispirazioni arrivano anche dalla musica (adora Battiato), dal cinema e dal teatro. «Per dieci anni ho fatto parte di una compagnia teatrale, il Teatro delle Molliche di Francesco Martinelli a cui devo tanto. Ero piccina e avevo rinunciato agli sport per dedicarmi completamente alla recitazione. Un'esperienza dalla quale ho tratto competenze che mi servono tutt'oggi come quella del parlare in pubblico».

E Corato? «La Puglia ha un grosso potenziale, anche dal punto di vista tecnologico e imprenditoriale. I pugliesi hanno competenze, risorse e capacità che dimostrano quanto la mia regione non sia più così indietro. Mi manca, soprattutto ora che ci torno poco per via delle tante cose da fare a lavoro. Ho nostalgia della mia famiglia, dei miei amici ma non tornerei. Ora questo è il mio posto».