Il consorzio "Terre di Castel del Monte" incontra le imprese

Giovedì 3 ottobre alle 18.30 nella sala conferenze del Museo Diocesano di Andria, in via De Anellis 48, si terrà l'incontro conoscitivo nel quale il consorzio "Terre di Castel del Monte" presenterà obiettivi e attività allo scopo di avviare e sviluppare le possibili sinergie con le imprese locali.



Durante l'incontro sarà possibile approfondire le opportunità di finanziamento per la creazione di attività e servizi innovativi messe a disposizione dal Gal "Le Città di Castel del Monte” tramite il Bando "Diversifichiamo e Rinnoviamo" (scadenza 30 ottobre) e scoprire le possibilità di percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a team di imprenditori innovativi, offerte dal bando "Estrazione dei talenti" dell'Agenzia regionale per l'Innovazione Arti.



Il consorzio. Ha sede ad Andria ed è costituito essenzialmente da aziende agro-alimentari tipiche del territorio di Castel del Monte. È di tipo volontario, a struttura aperta e con attività esterna, e ha come obiettivi la promozione, la valorizzazione, il miglioramento della qualità delle produzioni tipiche del territorio di Castel del Monte e l’aumento del potere contrattuale delle aziende partecipanti. Il consorzio opera, inoltre, per valorizzare, tutelare e promuovere attività di diversificazione dei servizi e attività complementari connesse allo sviluppo rurale e alla tutela dell’ambiente, svolte anche dalle stesse aziende consorziate.

Costituito nel 1999 con l'idea di favorire lo sviluppo economico del territorio migliorando la capacità di fare squadra degli operatori, il consorzio ha svolto nel tempo azioni per la valorizzazione e la promozione del territorio pugliese e delle produzioni tipiche, in particolare nel settore dell’olio extravergine di oliva, migliorando l'efficacia dei finanziamenti da misure nazionali e comunitarie. Più recentemente ha partecipato al tavolo di coordinamento tra istituzioni, società e associazioni del territorio per sviluppare un sistema di offerta allargata e coordinata dell'area, nell'ambito del Piano di gestione del sito Unesco di Castel del Monte. Esso ha inoltre realizzato diversi itinerari di fruizione turistica ed esperienziale nell'ambito del programma regionale per la destagionalizzazione del turismo "In Puglia 365" finanziato dall'Agenzia Puglia Promozione.

Il consorzio collabora anche con la Fondazione ITS Turismo Puglia, per sviluppare attività imprenditoriali complementari necessarie al miglioramento del sistema territoriale, formando e impiegando risorse umane tecnicamente qualificate per la crescita sostenibile del settore turistico.

Il programma

Saluti

Dott. Giovanni Lullo - Presidente Società di gestione Museo Diocesano

Interventi

Prof. Savino Santovito - Coordinatore Laboratorio Innovazione e Impresa - Dipartimento di Economia e Finanza Università di Bari

Dott. Alessandro Buongiorno - Presidente Consorzio Terre di Castel del Monte

Dott.ssa Maria Patrizia Ricciardi - Vice direttore GAL Le città di Castel del Monte

Dott. Vincenzo Cannone - Presidente Biol Italia Formazione - Factory

La partecipazione è rivolta alle imprese del nostro territorio e a tutti gli operatori economici locali che condividano la filosofia del Consorzio e vogliano accrescere e sviluppare le proprie potenzialità. Ulteriori informazioni sul consorzio sono disponibili sul sito internet www.terredicasteldelmonte.it, sulla pagina Facebook @Terre di Castel del Monte o contattando telefonicamente il numero 388.8942266.