Vivere In e la Ute festeggiano i nonni

Si intitola "Grazie ai nonni!" l'iniziativa pensata dal Movimento "Vivere In" e dall'Ute "Edith Stein", in condivisione con la Zona Pastorale "San Cataldo" e la Pro loco "Quadratum", per festeggiare i nonni in occasione della Solennità degli Angeli Custodi

Mercoledì 2 ottobre dalle 18.45 in Chiesa Matrice ci sarà prima una S. Messa celebrata dal vicario episcopale, don Peppino Lobascio. A seguire si terrà un momento musicale in omaggio ai nonni a cura del M° Vito Maria Cannillo e con la chitarra Sergio Morolla.

«È un momento dedicato ai custodi della memoria che si fa saggezza e della tenerezza che si fa servizio» spiegano gli organizzatori.