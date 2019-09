Ieri mattina, di gran lena e sotto il sole di un'insolita, bollente mattinata di fine settembre, oltre 200 partecipanti hanno "bonificato" un'area del rione Belvedere, spesso dimenticato a sé stesso: 1.500 kg di rifiuti raccolti alle spalle della scuola elementare di viale Arno, 200 kg di vetro, 100 di plastica oltre a porte, frigoriferi ed altri ingombranti. Questo il risultato raggiunto dalla ventisettesima edizione cittadina di "Puliamo il Mondo", organizzata da Legambiente.

Oltre ai volontari del circolo "Angelo Vassallo" erano presenti numerose famiglie, alunni, insegnanti e dirigenti dell'Istituto Comprensivo Tattoli-De Gasperi, Evambiente ed Onda d'Urto. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Corato, è stata organizzata in collaborazione con la Caritas Corato e l'azienda municipalizzata ASIPU e sponsorizzata dall'azienda Granoro.

«Adesso speriamo che l'amministrazione bonifichi quell'area così degradata, asfaltando la strada e rendendo quelle sterpaglie un giardino - commenta Pino Soldano, presidente del circolo - Le periferie non vanno dimenticate, non è corretto creare ghetti in cui vivere diventa difficile. L'amore per la natura e per il bello deve bonificare anche gli animi di chi in quelle periferie ci abita. È un dovere etico prima che morale».

"Puliamo il mondo" è andata a braccetto con un'altra iniziativa promossa da Legambiente, "Dona un libro, non buttarlo". Sono stati raccolti e donati libri per i ragazzi del quartiere. «L'idea è di pulire il mondo dai pregiudizi a da quella forma di inquinamento mentale che è la più difficile da vincere», ha spiegato Soldano. «Ringrazio la Caritas, l'Asipu, la Polizia Locale, la Misericordia, il Vincent Coffee e tutti i partecipanti».