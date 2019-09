Da una lucente Corvette alla bicicletta vintage abbinata a giacca, panciotto e orologio da taschino, fino ad arrivare ad una divertente riproposizione degli anni '70 danzerecci dello storico Acquarius. Corato rivive i miti delle quattro e delle due ruote, tuffandosi nel proprio passato più o meno recente grazie a "Moda al volante", un mix di passione motoristica e vestiti d'epoca.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum nella giornata nazionale del veicolo d'epoca, si è avvalso della collaborazione con la sede coratina della AVEA, Amatori Veicoli d'Epoca Associati e la nuova partnership con la Scuderia Fieramosca di Barletta - Club Auto e Moto storiche federato ASI.

La carovana partita da via Lama di Grazia, una quarantina di mezzi in tutto, è arrivata in piazza Vittorio Emanuele e di lì è sfrecciata fino a via Duomo tra appassionati capaci di snocciolare a memoria modelli e cilindrate e semplici curiosi.