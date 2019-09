Dalla Diocesi in pellegrinaggio verso la Terra Santa

«Pedinavano le vittime e fotografavano le chiavi di casa». Sgominata la banda dei ladri "fantasmi"

cronaca

Un esperto a Bari riproduceva poi la copia perfetta. Non a caso, in molti dei furti denunciati, l'elemento comune era l'assenza di segni di effrazioni, come se negli appartamenti svaligiati fossero entrati dei "fantasmi"