L'Aqp installa a Corato una centrale mini-hydro

Acquedotto Pugliese ha avviato all’esercizio due nuove centrali mini-hydro, a Corato e Andria, che si aggiungono alle quattro già in funzione. L'impianto cittadino - ubicato, in via vecchia Corato, tra Corato e Bisceglie - verrà inaugurato venerdì 27 settembre alle 11.

«L’avvio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - spiega l'Aqp - risponde alla necessità di ridurre i costi energetici a beneficio della collettività e contribuisce all’ottimizzazione dei consumi in tutte le fasi del sistema idrico integrato».

Alla inaugurazione parteciperanno l’Assessore della Regione Puglia alle Risorse idriche e Tutela delle acque, Giovanni Giannini, il Direttore dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP), Vito Colucci, il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia.

Nell'occasione verrà anche presentato il quadro energetico AQP 2018.