"Puliamo il mondo" riparte dalla Cerasella

Anche quest’anno Legambiente è impegnata nella storica campagna Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in Italia con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di UPI. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra Legambiente e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.



Come sempre, a fine settembre i volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale, facendo qualcosa di concreto con il protagonismo delle comunità e dei cittadini. Il tema di quest’anno è ”Prima che sia troppo tardi”.

«La situazione del nostro pianeta impone una modifica dei comportamenti di tutti e di avere stili di vita più sostenibili» dicono dall'associazione ambientalista. «Quindi non è più necessario parlare, ma piuttosto agire con il contributo per ciò che ciascuno di noi può fare. Tutti possiamo fare qualcosa: cittadini, istituzioni, giovani, donne, uomini, associazioni, aziende, ecc».

A Corato la manifestazione si svolgerà domenica 29 settembre su viale Arno e viale Sele, alle spalle del plesso scolastico. Il raduno è fissato alle 8.30 presso la sede della Caritas nelIa ex chiesa del Sacro Cuore in via Belvedere. Di lì i volontari si sposteranno fino alle spalle dell’istituto scolastico di Viale Arno. La partecipazione è gratuita. È prevista la collaborazione della Caritas cittadina, dell’Asipu e di Granoro e con il patrocinio del comune di Corato.

«Tra gli obiettivi: restituire aree degradate delle nostre città alla fruizione comune; sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città; ripulire parchi, stazioni, cortili delle scuole, bordi di strade, raccontare l’economia circolare, che in parte è già realtà ma che pochi conoscono; favorire l’inclusione sociale e scardinare i pregiudizi, a cominciare dalla xenofobia, combattere le paure che ci impediscono di costruire relazioni di comunità. Puliamo il Mondo è tutto questo, e molto di più. Arrivata in Italia nel 1993 grazie a Legambiente, la campagna di volontariato ambientale è oggi alla 27esima edizione. Da allora sono state raccolte migliaia di tonnellate di rifiuti, i partecipanti e l’impegno sono cresciuti sempre di più, insieme ai temi da affrontare per rinnovare di anno in anno la concretezza dell’impegno associativo di fronte a vecchie e nuove emergenze, per promuovere azioni concrete per le nostre comunità».

Nel corso della mattinata aperta a tutti, sarà possibile anche donare alla Caritas libri per ragazzi. È inoltre prevista una settimana di Puliamo il Mondo per le scuole dal 21 al 26 ottobre.

«Puliamo il Mondo offre l’opportunità di costruire competenze di cittadinanza, per questo motivo anche le scuole di ogni ordine e grado partecipano da sempre con entusiasmo» afferma il presidente Pino Soldano. «Quest’anno chiunque può donare i propri libri per bambini e ragazzi alla Caritas cittadina, che li distribuirà anche tra i bambini e ragazzi presenti. Vogliamo creare una circolarità anche nella diffusione della cultura e dei saperi. Crediamo che creando sinergie tra associazioni, istituzioni e mondo economico, si può creare un percorso virtuoso per generare nuove e rinnovate pratiche ecologicamente sostenibili. Quest’anno ritorniamo in periferia nel rione Cerasella, dopo 27 anni, dove si è tenuta la primissima edizione di Puliamo il Mondo. Dopo l’azione dei volontari dello scorso anno su via Cassia, è stata cantierizzata un’opera pubblica propria in quell’area»

È possibile trovare maggiori informazioni sul sito www.legambientecorato.it e sulla pagina Facebook di LegambienteCorato, dove verranno inserite informazioni e immagini. «Vi invitiamo a taggare e a inserire l’hastag #pimcorato2019» conclude Legambiente.