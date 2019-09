A scuola di integrazione: il liceo artistico a Camini per studiare il modello Riace

Mentre il nuovo sindaco di Riace fa rimuovere il cartello stradale che definiva il borgo calabrese "paese dell'accoglienza", a pochi chilometri di distanza il Comune di Camini continua a seguire il modello dell'ex sindaco Mimmo Lucano. Trenta alunni del liceo artistico di Corato hanno potuto esplorarlo da vicino partecipando ad un Pon di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Camini, 800 anime, vive come tante piccole realtà il fenomeno dello spopolamento. In cinquant'anni ha perso quasi metà del suo patrimonio umano. Un'emorragia fermata dall'arrivo di diversi richiedenti asilo aiutati ad integrarsi dal progetto Sprar gestito da Jungi Mundu che in calabrese significa "Unisci il mondo" con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

In due settimane (dall'1 al 13 settembre), il gruppo degli studenti accompagnati dalle docenti Rosanna Quatela e Donatella di Bisceglie, sono stati ospiti a Camini dove hanno effettuato visite, seguito workshop e preso parte a Good4You(th), programma internazionale che si occupa di benessere, sport e alimentazione. La seconda settimana è stata dedicata ad esprimere la loro vena artistica. Divisi in due gruppi, hanno dipinto un grande murale all'esterno della scuola elementare e hanno creato targhe in ceramica per gli alloggi della Eurocoop in collaborazione con il laboratorio "Ceramicando insieme".

«L’arrivo di tanti giovani a Camini, attraverso vari progetti, dall’Erasmus+ al PON degli studenti di Corato, ci fa toccare con mano quanto sia bello e ricco di umanità, competenza e passione l’universo giovanile - ha dichiarato il presidente della “Jungi Mundu”, Rosario Zurzolo - Siamo perciò orgogliosi e felici di poter contribuire a percorsi di apprendimento basati sull'interazione tra generazioni, tra popoli, tra luoghi differenti, tutti uniti dalla bellezza dell’arte e dell’impegno civile. Uniche, vere speranze per il futuro».