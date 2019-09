Stefano Donini e la sua famiglia si sono accollati 1000 km e passa per sfrecciare in Vespa nella gimkana organizzata dal Vespa Club di Corato. «Ci servono punti per la classifica», ci spiega il vespista di San Mauro Pascoli, piccolo comune romagnolo. Sì, perché la prova coratina rientra nelle dodici tappe che assegnano la Coppa Italia di specialità.

Un evento importante per gli appassionati dello storico marchio. «Per la seconda volta - spiega Francesco Pecoraro, presidente del Vespa Club Corato - il nostro evento rientra nel circuito nazionale, invece è il terzo appuntamento con il campionato interregionale Puglia e Basilicata». Nello spiazzo di via santa Maria, sin dalla mattina alle 9, si sono avvicendati i club di Acquaviva, Cassano Murge, Gioia del Colle, Martina Franca, Melfi, Palo del Colle, San Ferdinando, San Mauro Pascoli, Roma e ovviamente Corato.

Tanta Puglia, un po' di Basilicata ma non solo. Stefano Donini da San Mauro Pascoli, 45 anni, è fresco campione d'Italia di "50 originale". È riuscito a far innamorare suo figlio Fabrizio, campione italiano under 18, sua moglie e persino sua figlia, 12 anni appena e la più piccola vespista in gara. A pochi metri Riccardo Calvani sistema la sua Vespa. Arriva dalla provincia di Rieti senza il suo abituale compagno di corse, assente giustificato, dopo 1000 km in due giorni e oltre 350 euro spesi per raggiungere la Puglia. Una grande prova d'amore per la mitica Vespa.

I vincitori

Coppa Italia

Squadre: San Mauro Pascoli; Assoluta: Stefano Donini (San Mauro Pascoli); PX: Riccardo Calvani (Roma); Promo: (Fabrizio Donini (San Mauro Pascoli); Under 18: Mia Donini (San Mauro Pascoli)

Interregionale Puglia-Basilicata

Squadre: Martina Franca; Assoluta: Marco Zaccaria (Martina Franca); Px: Massimo De Palma (San Ferdinando); Promo: Marco Zaccaria (Martina Franca); Under 18: Giuseppe Di Tommaso (Corato)